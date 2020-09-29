Gwiazdy "Miami Vice" wybrane! To najgorętsze nazwiska w Hollywood

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, studio Universal podejmie nową próbę przeniesienia na ekrany kinowe kultowego serialu "Miami Vice". Wygląda na to, że studio już wybrało gwiazdy nowego projektu. Obyło się bez zaskoczeń. Rozmowy prowadzone są z dwójką najbardziej rozchwytywanych aktorów w Hollywood.
Sonny i Rico wracają! "Miami Vice"
to serial kryminalny znany w Polsce jako "Policjanci z Miami"
. Nadawany był w latach 1984-1990.
Jego bohaterami byli stróże prawa James "Sonny" Crockett (Don Johnson
) i Ricardo "Rico" Tubbs (Philip Michael Thomas
). Wspólnymi siłami walczyli z zorganizowaną przestępczością, która dotknęła stanu Floryda. Jego stolica, Miami, była w tamtym okresie sercem kwitnącego w najlepsze narkobiznesu.
W 2006 roku producent wykonawczy serialu Michael Mann
nakręcił jego kinową wersję
. Tym razem główne role zagrali Colin Farrell
i Jamie Foxx
. Film jednak nie zdołał przyciągnąć uwagi widzów i przy 135-milionowym budżecie zdołał zarobić na całym świecie zaledwie 100 milionów dolarów.
Zwiastun filmowego "Miami Vice" z 2006 roku
Teraz Universal szykuje nową wersję. Jej gwiazdami mają być:
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin Getty Images © Gareth Cattermole
Już wcześniej poznaliśmy nazwiska osób, które będą odpowiadać za nowe "Miami Vice"
. Reżyserem będzie Joseph Kosinski
("Top Gun Maverick
" i "F1: Film
"). Scenariusz przygotował Dan Gilroy
("Gwiezdne wojny: Andor
") pracując na tekście autorstwa Erica Warrena Singera
("Top Gun Maverick
") i Dylana Clarka
("Batman
").
Film ma już nawet datę premiery. Trafi do kin w sierpniu 2027 roku.