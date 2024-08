Glen Powell i Sydney Sweeney ponownie razem na ekranie? Zagrają w ekranizacji powieści Stephena Kinga?

"Uciekinier": Powell następcą Schwarzeneggera

"Uciekinier": zwiastun filmu z 1987 roku

Zdjęcia do nowego " Uciekiniera " ruszają w październiku w Londynie. Za kamerą stanie Edgar Wright (" Hot Fuzz ", " Baby Driver "). Przypomnijmy, że brytyjski reżyser jest również zaangażowany w remake " Barbarelli ", w którym tytułową rolę ma zagrać nie kto inny jak Sydney Sweeney Wydany w 1979 roku pod pseudonimem Richard Bachman "Uciekinier" został już raz przeniesiony na ekran. W widowisku z 1987 roku tytułową rolę zagrał sam Arnold Schwarzenegger . Film był jednak luźną adaptacją powieściowego oryginału. Nowa wersja ma być znacznie bliższa tego, co napisał King.Akcja książkowego "Uciekiniera" rozgrywa się w 2025 roku w rozwarstwionej społecznie dystopijnej Ameryce. Zdesperowany ojciec Ben Richards walczy o życie poważnie chorej 18-miesięcznej córeczki. Aby zdobyć pieniądze na leczenie, zgłasza się do udziału w ekstremalnym reality show. Zwycięzca może być jednak tylko jeden. Pozostałych uczestników czeka makabryczna śmierć na oczach milionów widzów.