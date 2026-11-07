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PLOTKA: Glen Powell nowym Batmanem? Aktor miałby zagrać mniej mroczną wersję bohatera

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Glen+Powell+jako+Batman+w+uniwersum+DC+Mia%C5%82by+zagra%C4%87+pogodn%C4%85+wersj%C4%99%C2%A0bohatera-169559
PLOTKA: Glen Powell nowym Batmanem? Aktor miałby zagrać mniej mroczną wersję bohatera
źródło: Getty Images
autor: Chris Saucedo
Batman, ale z teksańskim akcentem? Z taką plotką przychodzi dziś portal Comic Book Movie, który donosi o ewentualnym występie Glena Powella w filmowym uniwersum DC. Dziennikarze informują, że aktor znany z "Twisters" czy "Uciekiniera" ma prowadzić negocjacje w sprawie "dużej roli wymagającej ogromnego zobowiązania". Jako że Superman jest już obsadzony, czy to możliwe, by Powell przybrał kostium Mrocznego Rycerza?  

Glen Powell jako Batman?



Dla części fanów Powell jest faworytem do roli Batmana w uniwersum DC od dawna; dla innych jego charyzma i pozytywne usposobienie premiują go raczej do roli innego typu komiksowego bohatera. Być może jedni lub drudzy za jakiś czas będą mogli odtrąbić sukces, jako że Jeff Sneider poinformował, że Powell miał prowadzić z DC negocjacje w sprawie przejęcia jednej z kluczowych ról uniwersum. Której? Większość komentujących z miejsca postawiła na Bruce'a Wayne'a, właśnie z nim utożsamiając "dużą rolę" i "ogromne zobowiązanie", o których donosił Sneider.



Oczywiście możliwości pozostają niemal nieograniczone – stojący za uniwersum James Gunn jeszcze w Marvelu przyzwyczaił nas, że kluczowymi bohaterami potrafił czynić postacie z drugiego lub nawet trzeciego szeregu. Tak było zarówno ze "Strażnikami Galaktyki", jak i "Suicide Squad" stworzonym dla DC. Sam Jeff Sneider uważa, że Powell mógłby wcielić się w postać Johna Constantine'a – tym bardziej, że niedawno pojawiły się informacje o nowym projekcie o tym kultowym bohaterze. Nikt jednak nie spodziewał się, że będzie to rola wymagająca "ogromnego zobowiązania" – dlatego część fanów nadal jednoznacznie stawia na Batmana.

Spekulacje tylko rozgrzał odkopany przez fanów wywiad Powella. Aktor przez lata raczej z dystansem wypowiadał się o swojej ewentualnej obecności w Marvelu lub DC. Jednak przed dwoma laty w wywiadzie dla GQ zmienił front, mówiąc:

Zawsze stałem po stronie Batmana. Miałbym szalony pomysł na tę postać. Na pewno nie byłby to klimat w stylu Matta Reevesa – bliżej byłoby mu chyba do wersji Michaela Keatona.

Widzielibyście Glena Powella w kostiumie Mrocznego Rycerza? Czy byłoby to interesujące nowe otwarcie dla tej postaci? Dajcie koniecznie znać w komentarzach.

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