Glen Powell jako legenda baseballu Lou Gehrig w nowym filmie

Po sukcesach komedii "Hit Man" oraz filmu "Każdy by chciał!" Glen Powell i Richard Linklater po raz kolejny łączą siły. Duet zrealizuje dla Universal Pictures niezatytułowany jeszcze dramat biograficzny poświęcony Lou Gehrigowi, jednej z największych legend amerykańskiego sportu.
Kim był Lou Gehrig?
Lou Gehrig był zawodnikiem New York Yankees i jest uznawany za jednego z najwybitniejszych baseballistów w historii. Dzięki swojej niezwykłej wytrzymałości zyskał przydomek "Żelazny Koń".
W trakcie kariery rozegrał rekordowe 2130 meczów z rzędu - osiągnięcie, które przez lata uchodziło za niemożliwe do pobicia. Dopiero w 1995 roku rekord ten poprawił Cal Ripken Jr. z Baltimore Orioles. Gehrig całą swoją 17-letnią karierę spędził w barwach Yankees, zdobywając sześć tytułów mistrza Major League Baseball (MLB).
Jego błyskotliwą karierę przerwała w 1939 roku tragiczna diagnoza - stwardnienie zanikowe boczne (ALS), które w Stanach Zjednoczonych do dziś bywa określane mianem choroby Lou Gehriga. Sportowiec zmarł w 1941 roku w wieku zaledwie 37 lat.
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Historia Gehriga została już wcześniej przeniesiona na ekran. W 1942 roku premierę miał film "Duma Jankesów
", w którym baseballistę zagrał Gary Cooper
.
Co wiemy o filmie?
Scenariusz napisze Simon Rich
("Amerykanin w marynacie
"). Według nieoficjalnych informacji ważną postacią filmu będzie również Babe Dahlgren – zawodnik, który zastąpił Gehriga w składzie New York Yankees po zakończeniu jego kariery.
Zdjęcia mają rozpocząć się tuż po zakończeniu przez Powella
prac nad drugim sezonem serialu "Chad Powers
", realizowanego dla platformy Hulu.