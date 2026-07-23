Newsy Glen Powell jako legenda baseballu Lou Gehrig w nowym filmie
news

Glen Powell jako legenda baseballu Lou Gehrig w nowym filmie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Glen+Powell+jako+legenda+baseballu+Lou+Gehrig+w+nowym+filmie-167714
Glen Powell jako legenda baseballu Lou Gehrig w nowym filmie
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Po sukcesach komedii "Hit Man" oraz filmu "Każdy by chciał!" Glen Powell i Richard Linklater po raz kolejny łączą siły. Duet zrealizuje dla Universal Pictures niezatytułowany jeszcze dramat biograficzny poświęcony Lou Gehrigowi, jednej z największych legend amerykańskiego sportu. 

Kim był Lou Gehrig?



Lou Gehrig był zawodnikiem New York Yankees i jest uznawany za jednego z najwybitniejszych baseballistów w historii. Dzięki swojej niezwykłej wytrzymałości zyskał przydomek "Żelazny Koń".

W trakcie kariery rozegrał rekordowe 2130 meczów z rzędu - osiągnięcie, które przez lata uchodziło za niemożliwe do pobicia. Dopiero w 1995 roku rekord ten poprawił Cal Ripken Jr. z Baltimore Orioles. Gehrig całą swoją 17-letnią karierę spędził w barwach Yankees, zdobywając sześć tytułów mistrza Major League Baseball (MLB).

Jego błyskotliwą karierę przerwała w 1939 roku tragiczna diagnoza - stwardnienie zanikowe boczne (ALS), które w Stanach Zjednoczonych do dziś bywa określane mianem choroby Lou Gehriga. Sportowiec zmarł w 1941 roku w wieku zaledwie 37 lat.

GettyImages-82985728.jpg Getty Images © Transcendental Graphics



Historia Gehriga została już wcześniej przeniesiona na ekran. W 1942 roku premierę miał film "Duma Jankesów", w którym baseballistę zagrał Gary Cooper.

Co wiemy o filmie?



Scenariusz napisze Simon Rich ("Amerykanin w marynacie"). Według nieoficjalnych informacji ważną postacią filmu będzie również Babe Dahlgren – zawodnik, który zastąpił Gehriga w składzie New York Yankees po zakończeniu jego kariery.

Zdjęcia mają rozpocząć się tuż po zakończeniu przez Powella prac nad drugim sezonem serialu "Chad Powers", realizowanego dla platformy Hulu.

Zwiastun serialu "Chad Powers"



Powiązane artykuły Richard Linklater

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Wenecja 2026: Gwiazdy i artyści kina w programie festiwalu

Seriale

Kenneth Branagh w szkockim odpowiedniku "Yellowstone"

Seriale

Benicio Del Toro w nowym komediowym serialu Apple TV+!

Inne Filmy

Gwiazda "Star Treka" i jego córka walczyli z rakiem

VOD Filmy

"Piep*zyć Mickiewicza 3" w Disney+. Kiedy premiera?

2 komentarze
Filmy

Marvel i Sony: Nawet 5 filmów o Spider-Manie w planach

7 komentarzy
Filmy

Groźba czy obietnica? Marvel ma plany na MCU do 2042 roku

12 komentarzy