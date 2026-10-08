Glen Powell wskazuje przyczynę klapy "Uciekiniera". Obwinia Paramount

Glen Powell udzielił nowego wywiadu, w którym skomentował porażkę "Uciekiniera" Edgara Wrighta z jego udziałem. Aktor uważa, że za słaby wynik filmu odpowiada Paramount. W rozmowie z magazynem "Esquire" zwrócił uwagę na zwolnienia w dziale marketingu wytwórni, do których doszło zaledwie miesiąc przed premierą produkcji.
Powell komentuje ostatnie niepowodzenia
"Uciekinier
" zarobił na całym świecie niespełna 70 mln dolarów przy budżecie wynoszącym około 110 mln. Zaliczył do tego również duży spadek frekwencji w drugim tygodniu wyświetlania - wówczas zarobił już tylko około 5 mln dolarów. Powell, odnosząc się do wyniku filmu, wskazał na decyzję Paramountu o zwolnieniu całego działu marketingu w związku z fuzją ze Skydance. Według aktora mogło to mieć wpływ na promocję filmu.
W wywiadzie Powell odniósł się również do porażki swojego kolejnego projektu, "Przepisu na morderstwo
". Produkcja A24 zadebiutowała z wynikiem około 3 mln dolarów, a ostatecznie zarobiła na świecie 21 mln. Aktor przyznał, że w tym przypadku głównym problemem okazał się pośpiech: Było z tym filmem wiele problemów. Po prostu nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić go jak należy. Patrzę na niego dzisiaj jako na przykład sytuacji, w której można powiedzieć: wiecie co, nie ma pośpiechu.
"Uciekinier
" i "Przepis na morderstwo
" nie powtórzyły sukcesów wcześniejszych filmów Powella
, takich jak "Top Gun: Maverick
" czy "Twisters
". Przed aktorem tymczasem kolejne wyzwania. Aktor zagra w "The Great Beyond
" J.J. Abramsa
, którego premierę Warner Bros. niedawno przesunęło na przyszły rok. Zobaczymy go również w "The Comeback King
" Judda Apatowa
.
"Uciekinier" - zwiastun