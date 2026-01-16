Glen Powell w widowisku SF od twórcy kultowego serialu

Glen Powell łączy siły z twórcą serialu "Mr. Robot". Gwiazdor "Twisters" i "Uciekiniera" najprawdopodobniej wystąpi w projekcie science-fiction, który przygotowuje Sam Esmail. Film będzie zatytułowany "Tesseract".
Glen Powell gwiazdą tajemniczego projektu SF
negocjuje występ w głównej roli i objęcie posady producenta filmu "Tesseract", który napisał i wyreżyseruje Sam Esmail
.
Niestety, szczegóły fabuły projektu pozostają obecnie objęte tajemnicą. Wiemy jedynie, że w scenariuszu są jeszcze dwie główne role – obie kobiece.
Projekt powstaje dla Amazon MGM i United Artists. Ekipa nie dostała jeszcze oficjalnie zielonego światła na produkcję, ale zdjęcia są już planowane na lato. Ekipa ma pracować w Londynie i na Węgrzech. Sam Esmail
jest najlepiej znany jako twórca serialu "Mr. Robot
" z Ramim Malekiem
w roli głównej. W 2023 roku premierę na platformie Netflix miał wyreżyserowany przez Esmaila
film "Zostaw świat za sobą
".
"Zostaw świat za sobą" – zwiastun
O czym opowiada "Zostaw świat za sobą"?
Apokaliptyczny thriller nagradzanego reżysera i scenarzysty Sama Esmaila ("Mr. Robot"). Amanda (laureatka Oscara Julia Roberts) i jej mąż Clay (nominowany do Oscara Ethan Hawke) wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi - Archiem (Charlie Evans) i Rose (Farrah Mackenzie). Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych - G.H. (laureat Oscara Mahershala Ali) i jego córki Ruth (Myha'la), którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.