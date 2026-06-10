Glenn Close i Ridley Scott otrzymają honorowe Oscary

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Wyróżnienia trafią do aktorki Glenn Close, reżysera Ridleya Scotta oraz Floyda Normana, uznawanego za pierwszego czarnoskórego animatora w historii Disneya.
Kto jeszcze zostanie nagrodzony?
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Nagrody zostaną wręczone podczas 17. edycji Governors Awards, zaplanowanej na 15 listopada w Los Angeles. Oprócz honorowych Oscarów przyznane zostaną także wyróżnienia im. Irvinga G. Thalberga, które otrzymają producentki Christine Vachon
i Pamela Koffler
, od lat kojarzone z amerykańskim kinem niezależnym (w ostatnich latach produkowały m.in. "Obsesję
" z Natalie Portman
oraz "The Brutalist
") W przypadku Close i Scotta decyzja Akademii ma wymiar symboliczny. Oboje przez dekady byli wielokrotnie nominowani do tradycyjnych Oscarów, ale nigdy nie zdobyli statuetki w kategoriach konkursowych. Close
ma na koncie osiem nominacji aktorskich, co plasuje ją w ścisłej czołówce artystów bez wygranej. Scott
z kolei był nominowany trzykrotnie jako reżyser oraz raz jako producent, a jego "Gladiator
" zdobył nagrodę dla najlepszego filmu. Floyd Norman
rozpoczął pracę w Disneyu w latach 50. i współtworzył klasyczne animacje studia, takie jak "Księga dżungli
" czy "Śpiąca królewna
". Z kolei duet Vachon
-Koffler
został doceniony za wieloletnie wspieranie ambitnego kina autorskiego i współpracę przy licznych nagradzanych produkcjach niezależnych.
Jak podkreśliła prezes Akademii Lynette Howell Taylor
, tegoroczni laureaci reprezentują wyjątkowy wkład w rozwój sztuki filmowej oraz różne obszary przemysłu: od aktorstwa i reżyserii, przez animację, aż po produkcję niezależną.
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