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Glenn Close i Ridley Scott otrzymają honorowe Oscary

Variety / autor: /
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Glenn Close i Ridley Scott otrzymają honorowe Oscary
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Wyróżnienia trafią do aktorki Glenn Close, reżysera Ridleya Scotta oraz Floyda Normana, uznawanego za pierwszego czarnoskórego animatora w historii Disneya.

Kto jeszcze zostanie nagrodzony?



GettyImages-2166001974.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Nagrody zostaną wręczone podczas 17. edycji Governors Awards, zaplanowanej na 15 listopada w Los Angeles. Oprócz honorowych Oscarów przyznane zostaną także wyróżnienia im. Irvinga G. Thalberga, które otrzymają producentki Christine Vachon i Pamela Koffler, od lat kojarzone z amerykańskim kinem niezależnym (w ostatnich latach produkowały m.in. "Obsesję" z Natalie Portman oraz "The Brutalist")

W przypadku Close i Scotta decyzja Akademii ma wymiar symboliczny. Oboje przez dekady byli wielokrotnie nominowani do tradycyjnych Oscarów, ale nigdy nie zdobyli statuetki w kategoriach konkursowych. Close ma na koncie osiem nominacji aktorskich, co plasuje ją w ścisłej czołówce artystów bez wygranej. Scott z kolei był nominowany trzykrotnie jako reżyser oraz raz jako producent, a jego "Gladiator" zdobył nagrodę dla najlepszego filmu.

Floyd Norman rozpoczął pracę w Disneyu w latach 50. i współtworzył klasyczne animacje studia, takie jak "Księga dżungli" czy "Śpiąca królewna". Z kolei duet Vachon-Koffler został doceniony za wieloletnie wspieranie ambitnego kina autorskiego i współpracę przy licznych nagradzanych produkcjach niezależnych.

Jak podkreśliła prezes Akademii Lynette Howell Taylor, tegoroczni laureaci reprezentują wyjątkowy wkład w rozwój sztuki filmowej oraz różne obszary przemysłu: od aktorstwa i reżyserii, przez animację, aż po produkcję niezależną.

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