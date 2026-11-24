WATCH DOCS to nie tylko filmy. Dyskusje z reżyserami i reżyserkami festiwalowych filmów to niepowtarzalna okazja, by poznać proces powstawania danego obrazu, zobaczyć co kryje się poza kadrem. W tym roku WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie odwiedzi ponad dwadzieścioro twórców, którzy spotkają się z naszymi widzami i widzkami po seansach oraz wezmą udział w wydarzeniach branżowych, warsztatach i dyskusjach.
Pierwszy festiwalowy weekend to okazja do spotkania z takimi twórcami jak: Eva Mulvad
– jedna z osób reżyserskich odpowiedzialnych za realizację "Domu ojca
" – filmu otwarcia tegorocznej odsłony WATCH DOCS Serene Husni
– autorka "Rozdzieliła nas Nakba" – przepięknego wizualnego eseju poświęconego życiu Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Dragana Jurišić
– reżyserka "Bałkańskiego kowboja", wykorzystującego westernową konwencję do opowiadania o traumie z przeszłości
Foto: Maroussia DUBREUIL
Jednym z najciekawszych wydarzeń weekendu będzie masterclass Salomé Jashi
– gruzińskiej artystki wizualnej i dokumentalistki, która otrzyma w tym roku festiwalową Nagrodę im. Marka Nowickiego za szczególne osiągnięcia w ukazywaniu praw człowieka w filmie.
Dalej będzie jeszcze ciekawiej. Prosto z Kanady przylatuje do nas Serge-Olivier Rondeau
, reżyser "Spadkobierców" – obserwacyjnego dokumentu poświęconego współistnieniu ptaków i ludzi, a z Londynu na spotkanie z naszymi widzami przyjedzie Rich Felgate
– autor filmu "Sami przeciwko wszystkim
", ukazującego metody działania radykalnych aktywistów klimatycznych. Z Kijowa dotrą do nas: Olga Chernykh
, której "Złudny spokój nocy" (Konkurs Główny) przybliża funkcjonowanie ukraińskiego społeczeństwa poddanego wojennej presji oraz bohaterowie "Szwedów" Roberta Kowalskiego (Konkurs Nowe Filmy Polskie) – żołnierze bardzo specyficznej jednostki, walczący na froncie od pierwszych dni wojny. Autorka "Machiny nadzoru" – Daya Cahen
po pokazach swojego filmu rozmawiać będzie z naszymi widzami o elektronicznej inwigilacji Ujgurów w Chinach. Aleksander Belinski
, współreżyser litewskiego "Bałtyk UXO
" opowie o niezwykłych właściwościach naszego morza i nietypowych ekologicznych zagrożeniach.
Z widzami spotkają się również twórcy wszystkich polskich filmów prezentowanych na festiwalu. Wśród nich m.in. Jacek Petrycki
i Maria Zmarz-Koczanowicz
odpowiedzialni za monumentalną choć bynajmniej nie pomnikową biografię Jacka Kuronia – "Nie palcie komitetów
"; Piotr Pawlus
, reżyser eksperymentalnego obrazu "Death in the Making" (Konkurs Nowe Filmy Polskie) nawiązującego do ikonicznej serii zdjęć Roberta Capy oraz Konrad Śniady
i Konrad Tułak
/ngthlou – autorzy naładowanego adrenaliną "Johnny’ego Blade’a
".
Festiwalowi goście wezmą również udział w debatach. Po wybranych seansach odbędzie się aż osiem dyskusji panelowych na rozmaite tematy – począwszy od korporacyjnego marketingu alkoholu po dylematy związane z użyciem AI w militarnych technologiach. Wśród panelistów znaleźli się eksperci, dziennikarze i naukowcy – m.in. laureatka Nike z 2025 roku – Eliza Kącka
oraz Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich – Anna Błaszczak-Banasiak
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Pełny program festiwalu, spotkań z twórcami, dyskusji oraz wydarzeń towarzyszących jest już dostępny na stronie www.watchdocs.pl
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