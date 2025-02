Godzilla i Kong mają nowego kumpla. To Jack O’Connell. Znacie go z biografii Amy Winehouse

Z biografii Amy Winehouse do MonsterVerse

Getty Images © Jeff Moore - PA Images



Zwiastun filmu "Grzesznicy"

Szczegóły nowego filmu są trzymane w tajemnicy. Pierwotnie miała to być kontynuacja widowiska. Jednak jej reżyser Adam Wingard przed nakręceniem tego filmu chciał stanąć za kamerą czegoś dużo tańszego. Legendary nie zamierzało na niego czekać i wybrało na stanowisko reżysera(" Jestem matką ").W nowym filmie pojawi się przynajmniej jedna znajoma twarz –. Angaż otrzymała także. A teraz dowiedzieliśmy się, że partnerować będzie jej. Aktor wcieli się w brata postaci granej przez Dever Jack O’Connell jest angielskim aktorem wyróżniony nagrodą BAFTA Rising Star w 2015 roku. Ostatnio mogliście go oglądać w filmie biograficznym " Back to Black. Historia Amy Winehouse ", w którym wcielił się w Blake'a Fielder-Civila.W tym roku do kin trafią co najmniej dwa filmy z jego udziałem. Pierwszy to kontynuacja kultowej serii o zombie – " 28 lat później ". Drugim jest film o wampirach od autora " Czarnej Pantery " pod tytułem " Grzesznicy ".