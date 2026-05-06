Newsy Filmy Festiwale i nagrody Golden Trailer Awards 2026. Jakie są najlepsze zwiastuny roku? Znamy nominacje
Seriale / Festiwale i nagrody / Filmy

Golden Trailer Awards 2026. Jakie są najlepsze zwiastuny roku? Znamy nominacje

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Golden+Trailer+Awards+2026%3A+nominacje+dla+najlepszych+zwiastun%C3%B3w.+W%C5%9Br%C3%B3d+nich+%22Wichrowe+wzg%C3%B3rza%22+i+%22To%3A+Witajcie+w+Derry%22-166441
Golden Trailer Awards 2026. Jakie są najlepsze zwiastuny roku? Znamy nominacje
źródło: Materiały prasowe
Poznaliśmy nominacje do Golden Trailer Awards 2026 - nagród wyróżniających najlepsze zwiastuny i kampanie promocyjne. Tegoroczne zestawienie zdominował Disney, który zdobył aż 144 nominacje, wyraźnie wyprzedzając konkurencję.

Które filmy dominują?



GettyImages-1152592669.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth


Najwięcej wyróżnień spośród pojedynczych projektów zgarnął jednak serial "To: Witajcie w Derry" z platformy HBO Max – aż 9 nominacji. Produkcja należy do portfolio Warner Bros. Discovery, które jako całość zajęło drugie miejsce wśród dystrybutorów z wynikiem 79 nominacji. Na trzeciej pozycji znalazł się Netflix z 62 nominacjami. Najlepiej wypadł tu serial "Stranger Things", który zdobył 7 nominacji.

Wśród filmów najwięcej wyróżnień przypadło tytułom "Wichrowe wzgórza" oraz "Grzesznicy" - po 7 nominacji każdy. Z kolei wśród produkcji Disneya wyróżnił się serial "Obcy: Ziemia", który zdobył 8 nominacji.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 28 maja w Saban Theatre w Beverly Hills, a poprowadzi ją komik Morgan Jay.

Wśród firm specjalizujących się w tworzeniu zwiastunów liderem ponownie jest AV Squad z 52 nominacjami. Kolejne miejsca zajmują Tiny Hero, Requiem i Zealot - po 34 nominacje każda.

Łącznie nominowani podzieleni są aż na 116 kategorii. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych. 

PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH TUTAJ.

AKCJA

"Normal"
"Iluzja 3"
"Sisu: Droga do zemsty"
"Supergirl"
"Uciekinier"

KOMEDIA

"Anakonda"
"Pod przykrywką"
"Wujowy dwór"
"Anioł stróż"
"Mountainhead"

DRAMAT

"Norymberga" ("The Tribunal")
"Jedna bitwa po drugiej" ("Fight Safe")
"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" ("Kingdom")
"Projekt Hail Mary" ("Chance")
"Zaginiony autorkar" ("Miracle")


THRILLER

"Przepis na morderstwo"
"Pomoc domowa"
"Łup"
"Żywy czy martwy: Film z serii Na noże"
"Zniknięcia"

LETNI BLOCKBUSTER

"Dzień objawienia"
"Diuna: Część trzecia"
"Supergirl"
"Diabeł ubiera się u Prady 2"
"The Mandalorian and Grogu"

NAJBARDZIEJ ORYGINALNY ZWIASTUN

"Dom pełen dynamitu"
"Bugonia" ("Alien")
"Sojusznicy" ("Team")
"Zaproszenie" ("Ding Dong")
"Wichrowe wzgórza" ("Everything")

"Wichrowe wzgórza": zwiastun



Powiązane artykuły Wichrowe wzgórza

Zobacz wszystkie artykuły

To: Witajcie w Derry  (2025)

 To: Witajcie w Derry

Wichrowe wzgórza  (2026)

 Wichrowe wzgórza

To  (2017)

 To

To: Rozdział 2  (2019)

 To: Rozdział 2

Najnowsze Newsy

Gry

RIP Copilot

1 komentarz
VOD Seriale

Nowy zwiastun "Dutton Ranch". Na SkyShowtime 22 maja

1 komentarz
Filmy

Eiza González wcieli się w kulturystkę

2 komentarze
Filmy

Sebastian Stan i Ana de Armas w filmie o aresztowaniu Pinocheta

2 komentarze
Filmy

Autor filmu "Przyjaźń czy kochanie" powróci do kina wojennym romansem

1 komentarz
Filmy

Channing Tatum gwiazdą nowego filmu Charliego Kaufmana

Filmy

"Obcy - decydujące starcie". James Cameron dokona konwersji filmu

32 komentarze