Golden Trailer Awards 2026. Jakie są najlepsze zwiastuny roku? Znamy nominacje

Poznaliśmy nominacje do Golden Trailer Awards 2026 - nagród wyróżniających najlepsze zwiastuny i kampanie promocyjne. Tegoroczne zestawienie zdominował Disney, który zdobył aż 144 nominacje, wyraźnie wyprzedzając konkurencję.
Które filmy dominują?
Najwięcej wyróżnień spośród pojedynczych projektów zgarnął jednak serial "To: Witajcie w Derry
" z platformy HBO Max – aż 9 nominacji. Produkcja należy do portfolio Warner Bros. Discovery, które jako całość zajęło drugie miejsce wśród dystrybutorów z wynikiem 79 nominacji. Na trzeciej pozycji znalazł się Netflix z 62 nominacjami. Najlepiej wypadł tu serial "Stranger Things
", który zdobył 7 nominacji. Wśród filmów najwięcej wyróżnień przypadło tytułom "Wichrowe wzgórza" oraz "Grzesznicy" - po 7 nominacji każdy.
Z kolei wśród produkcji Disneya wyróżnił się serial "Obcy: Ziemia
", który zdobył 8 nominacji.
Gala wręczenia nagród odbędzie się 28 maja w Saban Theatre w Beverly Hills, a poprowadzi ją komik Morgan Jay
.
Wśród firm specjalizujących się w tworzeniu zwiastunów liderem ponownie jest AV Squad z 52 nominacjami. Kolejne miejsca zajmują Tiny Hero, Requiem i Zealot - po 34 nominacje każda.
Łącznie nominowani podzieleni są aż na 116 kategorii. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych. AKCJA
"Normal
"
"Iluzja 3
"
"Sisu: Droga do zemsty
"
"Supergirl
"
"Uciekinier
" KOMEDIA
"Anakonda
"
"Pod przykrywką
"
"Wujowy dwór
"
"Anioł stróż
"
"Mountainhead
" DRAMAT
"Norymberga
" ("The Tribunal")
"Jedna bitwa po drugiej
" ("Fight Safe")
"Peaky Blinders: Nieśmiertelny
" ("Kingdom")
"Projekt Hail Mary
" ("Chance")
"Zaginiony autorkar
" ("Miracle") THRILLER
"Przepis na morderstwo
"
"Pomoc domowa
"
"Łup
"
"Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
"
"Zniknięcia
" LETNI BLOCKBUSTER
"Dzień objawienia
"
"Diuna: Część trzecia
"
"Supergirl
"
"Diabeł ubiera się u Prady 2
"
"The Mandalorian and Grogu
" NAJBARDZIEJ ORYGINALNY ZWIASTUN
"Dom pełen dynamitu
"
"Bugonia
" ("Alien")
"Sojusznicy
" ("Team")
"Zaproszenie
" ("Ding Dong")
"Wichrowe wzgórza
" ("Everything")
"Wichrowe wzgórza": zwiastun