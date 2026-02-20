Gorące filmowe hity na mroźne wieczory w Polsat Box Go

Laureaci Oscara Russell Crowe i Rami Malek w opartym na faktach filmie relacjonującym kulisy jednej z najsłynniejszych spraw sądowych XX wieku. W 1945 roku w tytułowym niemieckim mieście rozpoczyna się proces nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także wybitnie inteligentnym, toteż uzyskanie jego obciążających zeznań jest ekstremalnie trudnym wyzwaniem. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jak pisaliśmy w naszej recenzji: "Norymberga" stanowi nie tyle opowieść o humanizmie, odę do sprawiedliwości czy przypomnienie o Holocauście, ile właśnie ostrzeżenie, jak banalne i łatwe do wewnętrznego uzasadnienia jest zło, a zbrodnia, nawet dokonana w majestacie prawa, jest niemoralna. A poza tym, to kawał solidnej rozrywki.
"Ostatni wiking" to nowa czarna komedia Andersa Thomasa Jensena, autora kultowych "Jabłek Adama" oraz "Jeźdźców sprawiedliwości". Duński reżyser kolejny raz łączy siły ze swoim ulubionym aktorem Madsem Mikkelsenem. Gwiazdor - wyróżniony za tę rolę Europejską Nagrodą Filmową - wciela się w zmagającego się z chorobą umysłową Manfreda, który jako jedyny wie, gdzie zakopany jest pochodzący z napadu łup. Bohater wyrusza w podróż ze swoim bratem-kryminalistą (Nikolaj Lie Kaas), aby odnaleźć ukryte pieniądze. W trakcie obfitującej w na przemian zabawne i przejmujące wydarzenia bohaterowie mają okazję odbudować nadszarpniętą rodzinną więź i dowiedzieć się, kim naprawdę są. Kino do śmiechu i refleksji.
Wschodząca gwiazdy fabryki snów Glen Powell łączy siły z legendarnym brytyjskim reżyserem Edgarem Wrightem, twórcą takich klasyków jak "Wysyp żywych trupów", "Hot Fuzz" oraz "Scott Pilgrim kontra świat". "Uciekinier" to adaptacja klasycznej powieści Stephena Kinga, która została już raz przeniesiona na ekran - w filmie z 1987 roku główną rolę zagrał sam Arnold Schwarzenegger. Nowa wersja trzyma się jednak znacznie bliżej ponurego, dystopijnego pierwowzoru literackiego. Powell ("Twisters", "Tylko nie ty") wciela się w Bena Richardsa, którego nie stać na leczenie chorej córki. Bohater decyduje się wziąć udział w tytułowym zabójczym reality show, którego uczestnicy muszą przeżyć 30 dni, uciekając przed watahą łowców głów. Rebeliancki charakter, instynkt przetrwania oraz determinacja sprawiają, że Ben staje się niespodziewanie ulubieńcem fanów i jednocześnie zagrożeniem dla całego systemu.
Jedna z najbardziej cenionych na świecie polskich reżyserek zaprasza widzów w podróż po labiryncie umysłu autora "Procesu" i "Zamku". "Franz Kafka" nie jest typową biografią. Agnieszka Holland komponuje mozaikowy portret pisarza, mieszając ze sobą plany czasowe, powagę i absurd, a także historyczne fakty oraz elementy literackiej fikcji. Finalny efekt to jedyny w swoim rodzaju filmowy esej pozwalający zajrzeć za parawan mitu literackiego geniusza i dostrzec w tytułowym bohaterze człowieka ze wszystkimi jego słabościami i wadami. Kafka w znakomitej interpretacji Idana Weissa to przede wszystkim dotknięty egzystencjalnym kryzysem wrażliwiec, którego którego lęki i frustracje mogą rezonować ze współczesną młodą widownią.
Nominowany do Orłów w aż 10 kategoriach "Brat" to bez wątpienia jeden ważniejszych polskich filmów ubiegłego roku. Dzieło Macieja Sobieszczańskiego ("Zgoda", "Performer") opowiada historię 14-letniego Dawida, który opiekuje się młodszym bratem i próbuje sprostać oczekiwaniom matki pragnącej wyrwać się z toksycznej relacji z mężem-kryminalistą. Ponury dramat społeczny z czasem przekształca się w uniwersalną opowieść o dorastaniu i szukaniu siebie. Film niesie na barkach fantastyczny debiutant Filip Wiłkomirski, którego wspierają na ekranie tacy doświadczeni aktorzy jak Agnieszka Grochowska, Julian Świeżewski oraz Jacek Braciak.