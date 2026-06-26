Gorący punkt programu. "Hot Spot" zamknie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty

Festiwalowa oś czasu ulega zagięciu. Zanim poznamy pełny program, odkrywamy jeden z punktów kulminacyjnych – film zamknięcia 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty, którym został "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej. To wyjątkowo wczesne ogłoszenie wzmacnia zarazem bogatą reprezentację polskiego kina. W tym roku nasze ekrany ponownie przejmą premierowe odkrycia oraz bezkompromisowe powroty do przeszłości.
Kino bywa systemem wczesnego ostrzegania, a tegoroczne Nowe Horyzonty udowadniają to z podwójną siłą. Prezentacja filmu zamknięcia na tak wczesnym etapie przygotowań to bezprecedensowy krok w historii festiwalu, ale jeśli któryś tytuł wymaga wyjątkowego traktowania, to właśnie ten. Przenikliwe spojrzenie Agnieszki Smoczyńskiej
w filmie "Hot Spot"
domknie festiwalowy kalendarz, stając się jednym z najbardziej wyrazistych punktów programu.
Pokaz tej wyczekiwanej produkcji oraz innej ważnej nowości, polskiej koprodukcji "Flesh and Fuel"
meldującej się w sekcji Odkrycia, jest możliwy dzięki współpracy z firmą So FILMS. Dziękujemy dystrybutorowi za zaufanie oraz wspólne sprowadzenie tych magnetycznych tytułów do Wrocławia.
Z kolei siłę polskich debiutów w tym zestawieniu reprezentuje "Czarna godzina" Filipa Bojarskiego
, stworzona pod skrzydłami producenta Studio Munka SFP, które konsekwentnie wspiera rozwój nowej fali polskich twórców.
Polska obecność na festiwalu zyskuje szeroki, wielowymiarowy kontekst. Do Frontu Wizualnego dołącza monochromatyczna, hipnotyzująca polska koprodukcja "Reduta"
w reżyserii Johna Skooga
.
Festiwalowa publiczność wejdzie także w dialog z historią kina. W sekcji Instytucje przypomnimy przełomowe dzieło Jacka Bławuta "Nienormalni"
, a jednym z pokazów specjalnych i kolejnym mocnym punktem retro-panoramy będzie pokaz filmu "Fucha"
("Moonlighting") Jerzego Skolimowskiego
. Tutaj
przeczytacie szczegóły oraz opisy zapowiadanych tytułów
Ale to nie koniec dobrego!
Do ogłoszonego już programu muzycznego w Arsenale dołączają kolejne wydarzenia, tym razem ściśle powiązane z polskimi filmowymi premierami.
Po pokazie "Flesh and Fuel
" zapraszamy na oficjalne afterparty, które przejmie Vizril (DJ set) – czyli grający w filmie Julian Świeżewski
. Vizril to miłośnik warstw. Jego fascynacja sięga od muzyki eksperymentalnej, przez brejki, po hipnotyczne techno.
Z kolei z Pokazem Galowym filmu "Powiedz mi, co czujesz
" połączony będzie nocny slot, za którym stoi odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową filmu Seweryn. Na Nowych Horyzontach Seweryn zadebiutuje w zupełnie nowej odsłonie muzycznej jako DJ! Szykuje się specjalna selekcja najciekawszych hitów niezależnej polskiej muzyki oraz remiksy przygotowane specjalnie na tę okazję, zawierające piosenki takich zespołów jak Mlecze czy Syndrom Paryski. To jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby wytańczyć wszystkie zmartwienia i odkryć niesamowite perełki polskiej muzyki alternatywnej.