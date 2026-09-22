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Gosling i Refn kręcą nowy film. Ale to będzie komedia!

World of Reel / autor: /
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Gosling i Refn kręcą nowy film. Ale to będzie komedia!
Nicolas Winding Refn planuje po latach ponownie połączyć siły z Ryanem Goslingiem. Tym razem jednak możemy się przygotować na niespodziankę: ich nowy wspólny projekt ma być komedią.

Gosling i Refn kręcą komedię



Gosling i Refn spotkali się dotąd na planach dwóch filmów – "Drive" z 2011 roku oraz "Tylko Bóg wybacza" z 2013 roku. Oba należały do najbardziej charakterystycznych produkcji w filmografii reżysera, a ich współpraca przyniosła jedne z najbardziej pamiętnych kreacji Goslina.

W rozmowie z France 24 Refn opowiedział o swoich relacjach z Goslingiem i potwierdził, że nadal utrzymują kontakt. Jak stwierdził, ich życia rozwijały się "równoległymi drogami", a znajomość przerodziła się w wieloletnią twórczą relację. I właśnie podczas takich rozmów narodził się pomysł na ich trzeci wspólny film.

"Drive" – zobacz zwiastun

Na razie Refn nie chciał jednak zdradzać więcej szczegółów. Zamiast tego postanowił podtrzymać aurę tajemnicy. Porównał oczekiwanie na film do Bożego Narodzenia, przekonując, że czasem lepiej nie wiedzieć z wyprzedzeniem, co się dostanie, bo dzięki temu niespodzianka może przynieść więcej radości.

Gosling nie chce już grać w mrocznych filmach



Jeśli projekt rzeczywiście powstanie, będzie to interesująca zmiana kierunku szczególnie dla Refna. Reżyser zasłynął przecież z kina mocnego, niepokojącego i często brutalnego. Gosling również przez lata chętnie pojawiał się w bardziej ponurych produkcjach, ale jego podejście do wybierania ról w ostatnim czasie wyraźnie się zmieniło.

W 2024 roku aktor powiedział w rozmowie z "The Wall Street Journal", że coraz częściej unika ciężkich ról. Wspólnie z partnerką Evą Mendes podejmuje decyzje o kolejnych rolach, mając przede wszystkim na uwadze swoje życie rodzinne. Gosling podkreślał również, że na jego udział w "Barbie" miały wpływ jego córki. Aktor mówił, że zależy mu na filmach bardziej inkluzywnych, które nie są tworzone wyłącznie z myślą o jednej, bardzo konkretnej grupie odbiorców.

To podejście potwierdzają jego ostatnie role: Gosling dopiero co wystąpił w "Projekcie Hail Mary", a niedługo zobaczymy go też w "Star Wars: Starfighter". 

"Maniac Cop" w przygotowaniu. Ale to nie w nim zobaczymy Goslinga



Jednego możemy być pewni: to nie o najbliższy film Nicolasa Windinga Refna chodzi. Reżyser przygotowuje bowiem obecnie nową wersję horroru "Maniakalny gliniarz", a zdjęcia mają rozpocząć się wkrótce. 
Refn wrócił niedawno za kamerę po długiej przerwie. Tego lata zaprezentował "Her Private Hell", swój pierwszy film od dekady od czasu "The Neon Demon" z 2016 roku.

W międzyczasie nakręcił jednak serial "Kowbojka z Kopenhagi".

"Kowbojka z Kopenhagi" – zobacz zwiastun


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