Gosling i Refn kręcą nowy film. Ale to będzie komedia!

Nicolas Winding Refn planuje po latach ponownie połączyć siły z Ryanem Goslingiem. Tym razem jednak możemy się przygotować na niespodziankę: ich nowy wspólny projekt ma być komedią.
Gosling i Refn kręcą komedię
Gosling i Refn spotkali się dotąd na planach dwóch filmów – "Drive
" z 2011 roku oraz "Tylko Bóg wybacza
" z 2013 roku. Oba należały do najbardziej charakterystycznych produkcji w filmografii reżysera, a ich współpraca przyniosła jedne z najbardziej pamiętnych kreacji Goslina.
W rozmowie z France 24 Refn
opowiedział o swoich relacjach z Goslingiem i potwierdził, że nadal utrzymują kontakt. Jak stwierdził, ich życia rozwijały się "równoległymi drogami", a znajomość przerodziła się w wieloletnią twórczą relację. I właśnie podczas takich rozmów narodził się pomysł na ich trzeci wspólny film.
"Drive" – zobacz zwiastun
Na razie Refn
nie chciał jednak zdradzać więcej szczegółów. Zamiast tego postanowił podtrzymać aurę tajemnicy. Porównał oczekiwanie na film do Bożego Narodzenia, przekonując, że czasem lepiej nie wiedzieć z wyprzedzeniem, co się dostanie, bo dzięki temu niespodzianka może przynieść więcej radości.
Gosling nie chce już grać w mrocznych filmach
Jeśli projekt rzeczywiście powstanie, będzie to interesująca zmiana kierunku szczególnie dla Refna
. Reżyser zasłynął przecież z kina mocnego, niepokojącego i często brutalnego. Gosling
również przez lata chętnie pojawiał się w bardziej ponurych produkcjach, ale jego podejście do wybierania ról w ostatnim czasie wyraźnie się zmieniło.
W 2024 roku aktor powiedział w rozmowie z "The Wall Street Journal", że coraz częściej unika ciężkich ról. Wspólnie z partnerką Evą Mendes
podejmuje decyzje o kolejnych rolach, mając przede wszystkim na uwadze swoje życie rodzinne. Gosling
podkreślał również, że na jego udział w "Barbie" miały wpływ jego córki. Aktor mówił, że zależy mu na filmach bardziej inkluzywnych, które nie są tworzone wyłącznie z myślą o jednej, bardzo konkretnej grupie odbiorców.
To podejście potwierdzają jego ostatnie role: Gosling
dopiero co wystąpił w "Projekcie Hail Mary
", a niedługo zobaczymy go też w "Star Wars: Starfighter
".
"Maniac Cop" w przygotowaniu. Ale to nie w nim zobaczymy Goslinga
Jednego możemy być pewni: to nie o najbliższy film Nicolasa Windinga Refna
chodzi. Reżyser przygotowuje bowiem obecnie nową wersję horroru "Maniakalny gliniarz
", a zdjęcia mają rozpocząć się wkrótce. Refn
wrócił niedawno za kamerę po długiej przerwie. Tego lata zaprezentował "Her Private Hell
", swój pierwszy film od dekady od czasu "The Neon Demon
" z 2016 roku.
W międzyczasie nakręcił jednak serial "Kowbojka z Kopenhagi
".