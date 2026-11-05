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Gotowi na szpagat 66-latka? Jean-Claude Van Damme wraca do kina kopanego

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gotowi+na+szpagat+66-latka+Jean-Claude+Van+Damme+wraca+do+kina+kopanego-169515
Gotowi na szpagat 66-latka? Jean-Claude Van Damme wraca do kina kopanego
źródło: Getty Images
autor: Patrick Robert - Corbis
Ikona kina akcji lat 80. i 90. XX wieku, Jean-Claude Van Damme, wraca do korzeni. Aktor zagra jedną z głównych ról w filmie "Katana".

JCVD kontra yakuza



Projekt zostanie formalnie przedstawiony światu podczas rozpoczynających się w przyszłym tygodniu targów American Film Market. Za film odpowiada Jeremy Zag, który dotąd najlepiej znany był z familijnej produkcji "Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film".

"Katana" to historia byłego mistrza świata, który myślał, że pogrzebał mroczną przeszłość. Teraz cieszy się życiem jako ojciec. Niestety, zostanie zmuszony do przemocy, kiedy jego córkę schwytają gangsterzy z yakuzy.

03.jpg Getty Images © Bertrand Rindoff Petroff


W filmie Jean-Claude Van Damme będzie otoczony innymi znanymi zawodnikami sportów walki. Na planie pojawią się m.in. zawodnik MMA Melsik Baghdasaryan oraz mistrz świata w kickboxingu Cyril Benzaquen.

Jeremy Zag jest wielkim fanem Van Damme'a. Już kilka lat temu chciał nakręcić z nim film "What's My Name?". Ten projekt jednak nie doszedł do skutku. Tak teraz mówi o możliwości pracy z nim przy "Katanie":

Jean-Claude Van Damme sprawił, że sam zapragnąłem wejść do dojo. Po 30 latach trenowania karate kyokushin na elitarnym poziomie możliwość wyreżyserowania go w filmie "Katana" jest spełnieniem marzeń mojego życia. Chcę połączyć siłę "Krwawego sportu", napięcie "Uprowadzonej" i energię "Johna Wicka" w głęboko ludzkiej historii o ojcu, który wkracza w świat japońskiej przestępczości, by uratować swoją córkę. Jego doświadczenie jest jego siłą. Chcę, by widzowie poczuli każde uderzenie, każdy oddech i miłość, która nie pozwala mu przestać walczyć.

Zwiastun filmu "Bałkańska vendetta 2", w którym wystąpił Jean-Claude Van Damme




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