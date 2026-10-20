Gotowi na western w uniwersum Star Wars?

Wygląda na to, że uniwersum Star Wars może powiększyć się o serial utrzymany w stylistyce westernu. Tak w każdym razie donosi portal Knight Edge Media.
Twórca "Załogi rozbitków" pracował nad westernem w świecie Gwiezdnych Wojen
Knight Edge Media, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że tajemniczy serial jest na zaawansowanym etapie rozwoju. Zespół scenarzystów rozpoczął nad nim pracę na początku roku i zakończył ją w sierpniu.
Szczegóły projektu nie są znane. Podobno serial ma się składać z ośmiu odcinków.
Jednak Knight Edge Media nie wie, czy serial kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Portal twierdzi bowiem, że projekt powstawał pod nadzorem Jona Wattsa
, który wcześniej pracował nad serialem "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków
".
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Problem w tym, że miesiąc temu ogłoszono, że Jon Watts
zajmie się realizacją niezatytułowanego widowiska, które w mediach nazywane jest "Star Wars Episode X
". Będzie to bowiem pierwsza część nowej trylogii kontynuującej opowieść o rodzie Skywalkerów. Scenarzystą filmu jest Simon Kinberg
.
W związku z tym Knight Edge Media nie ma pewności, co stało się z serialem, nad którym Watts
pracował. Być może przekazał go innym twórcom. Nie można też wykluczyć, że przygotowania do niego zostały wstrzymane na czas realizacji widowiska "Star Wars Episode X
". Jest też prawdopodobne, że z zapowiadanego filmu nic nie wyjdzie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Lucasfilm mniej lub bardziej oficjalnie zapowiedziało całą masę widowisk, z których jednak do dziś żadne nie ujrzało światła dziennego. O części z nich (jak filmie Soderbergha
czy Waititiego
) wiemy już, że nie powstaną.
Zwiastun serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków"