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Gotowi na western w uniwersum Star Wars?

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gotowi+na+western+w+uniwersum+Star+Wars-169199
Gotowi na western w uniwersum Star Wars?
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
Wygląda na to, że uniwersum Star Wars może powiększyć się o serial utrzymany w stylistyce westernu. Tak w każdym razie donosi portal Knight Edge Media.

Twórca "Załogi rozbitków" pracował nad westernem w świecie Gwiezdnych Wojen



Knight Edge Media, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że tajemniczy serial jest na zaawansowanym etapie rozwoju. Zespół scenarzystów rozpoczął nad nim pracę na początku roku i zakończył ją w sierpniu.

Szczegóły projektu nie są znane. Podobno serial ma się składać z ośmiu odcinków.

Jednak Knight Edge Media nie wie, czy serial kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Portal twierdzi bowiem, że projekt powstawał pod nadzorem Jona Wattsa, który wcześniej pracował nad serialem "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków".

02.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Problem w tym, że miesiąc temu ogłoszono, że Jon Watts zajmie się realizacją niezatytułowanego widowiska, które w mediach nazywane jest "Star Wars Episode X". Będzie to bowiem pierwsza część nowej trylogii kontynuującej opowieść o rodzie Skywalkerów. Scenarzystą filmu jest Simon Kinberg.

W związku z tym Knight Edge Media nie ma pewności, co stało się z serialem, nad którym Watts pracował. Być może przekazał go innym twórcom. Nie można też wykluczyć, że przygotowania do niego zostały wstrzymane na czas realizacji widowiska "Star Wars Episode X". Jest też prawdopodobne, że z zapowiadanego filmu nic nie wyjdzie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Lucasfilm mniej lub bardziej oficjalnie zapowiedziało całą masę widowisk, z których jednak do dziś żadne nie ujrzało światła dziennego. O części z nich (jak filmie Soderbergha czy Waititiego) wiemy już, że nie powstaną.

Zwiastun serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków"




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