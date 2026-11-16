Governors Awards: honorowe Oscary dla Close i Scotta. Obecnych było wiele gwiazd kina

Glenn Close i Ridley Scott otrzymali honorowe Oscary! Podczas 17. ceremonii Governors Awards wręczono im nagrody za całokształt twórczości. Takie samo wyróżnienie otrzymał animator Floyd Norman, natomiast producentki Christine Vachon i Pamela Koffler zostały uhonorowane nagrodą im. Irvinga G. Thalberga. Podczas uroczystości obecnych było wiele gwiazd - poniżej znajdziecie galerię z wybranymi osobami.
Laureaci honorowych Oscarów
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Uroczystość odbyła się w niedzielę wieczorem w Hollywood. Ridley Scott
nie mógł pojawić się na miejscu z powodu niedawnego zabiegu medycznego, dlatego odebrał statuetkę za pośrednictwem nagrania wideo z Londynu. Nagrodę wręczał mu Matt Damon
, który wystąpił w dwóch filmach reżysera: "Marsjaninie
" i "Ostatnim pojedynku
". Scott
podziękował Akademii, dedykując wyróżnienie również swojemu zmarłemu bratu Tony'emu
, z którym nakręcił swój pierwszy film. Glenn Close
, ośmiokrotnie nominowana do Oscara
, odebrała nagrodę z rąk Johna Malkovicha
, swojego partnera z "Niebezpiecznych związków
". Aktorka zadedykowała wyróżnienie córce Annie. W przemówieniu podkreśliła, że przez lata najważniejszym zaszczytem było dla niej samo uczestnictwo w oscarowej ceremonii i możliwość przebywania wśród artystów, których twórczość ją inspiruje. Close
nigdy nie zdobyła wcześniej statuetki za rolę, mimo licznych nominacji.
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Honorowego Oscara
otrzymał także Floyd Norman, który rozpoczął pracę w Walt Disney Animation Studios w 1956 roku jako pierwszy czarnoskóry animator w historii wytwórni. Uczestniczył w powstawaniu takich klasyków jak "Śpiąca królewna
", "Miecz w kamieniu
", "Księga dżungli
" i "Robin Hood
". Współpracował również przy filmach "Mulan
", "Potwory i spółka
" oraz "Toy Story 2
". Jest dopiero czwartym animatorem wyróżnionym honorowym Oscarem.
Nagrodę im. Irvinga G. Thalberga przyznano Christine Vachon
i Pameli Koffler
, współzałożycielkom niezależnej wytwórni Killer Films. Producentki współpracowały między innymi z Toddem Haynesem
przy wszystkich dziesięciu jego filmach fabularnych. Podczas odbierania nagrody Vachon
zadedykowała ją innym producentom, podkreślając, że to także ich wyróżnienie.
Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd. Galeria zdjęć
Przy okazji uroczystości na ściance pojawiło się wiele znanych twarzy. Poniżej galeria - sprawdźcie, kto przybył i jakie kreacje wybrały gwiazdy.
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