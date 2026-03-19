Grała w "Jumanji", zagra w "Minecrafta". Kirsten Dunst w sequelu hitu

O tym, że w przygotowaniu jest druga część hitu "Minecraft: Film", wiemy od jakiegoś czasu: w październiku zeszłego roku zadebiutował teaserowi plakat produkcji. Dziś dowiedzieliśmy się, jaką nową twarz zobaczymy w obsadzie widowiska. Do świata "Minecrafta" zawita Kirsten Dunst.
Kirsten Dunst w obsadzie "A Minecraft Movie 2"
Dotychczas potwierdzono jedynie, że w "A Minecraft Movie 2
" powrócą znani z pierwszej części Jason Momoa
, Jack Black
, Danielle Brooks
, Matt Berry
i Jennifer Coolidge
. Teraz ujawniono, że w kontynuacji wystąpi również Kirsten Dunst
.
Niestety, na razie nie wiemy, w jaką postać wcieli się aktorka.
Za kamerą stanie reżyser pierwszej cześci Jared Hess
, a scenariusz napisał Chris Galletta
. Premierę zapowiedziano na 23 lipca 2027. Kirsten Dunst
ma w swojej filmografii takie produkcje jak m.in. "Wywiad z wampirem
", "Jumanji
", "Spider-Man
", "Przekleństwa niewinności
", "Maria Antonina
", "Melancholia
", "Psie pazury
", "Civil War
" i serial "Fargo
". Ostatnia produkcja z jej udziałem to "Urodzony rabuś
", gdzie zagrał u boku Channinga Tatuma
.
"Urodzony rabuś" – zwiastun
Jeffrey jest przestępcą - celebrytą. Choć nikt nie zna jego tożsamości, dzięki nietypowej metodzie działania - wchodzi przez dach do restauracji McDonald’s - i szarmanckiemu zachowaniu wobec swych ofiar, staje się jednym z najsłynniejszych złodziei w Ameryce. Ścigany przez policję i FBI od tygodni ukrywa się w wielkim sklepie z zabawkami i wiedzie podwójne życie jako nowy członek lokalnej społeczności. Jednak, gdy zakocha się w samotnej matce, straci swą legendarną czujność i zacznie popełniać błędy, bezwzględni stróże prawa wreszcie trafią na jego trop. Czy uda mu się zadbać o bezpieczeństwo tych, których kocha i po raz kolejny ośmieszyć organa ścigania? Trzymajcie kciuki, bo Jeffrey to swój chłop …chociaż bandyta.