Grała w "Jumanji", zagra w "Minecrafta". Kirsten Dunst w sequelu hitu

O tym, że w przygotowaniu jest druga część hitu "Minecraft: Film", wiemy od jakiegoś czasu: w październiku zeszłego roku zadebiutował teaserowi plakat produkcji. Dziś dowiedzieliśmy się, jaką nową twarz zobaczymy w obsadzie widowiska. Do świata "Minecrafta" zawita Kirsten Dunst.
  

Dotychczas potwierdzono jedynie, że w "A Minecraft Movie 2" powrócą znani z pierwszej części Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry i Jennifer Coolidge. Teraz ujawniono, że w kontynuacji wystąpi również Kirsten Dunst.

Niestety, na razie nie wiemy, w jaką postać wcieli się aktorka.

Za kamerą stanie reżyser pierwszej cześci Jared Hess, a scenariusz napisał Chris Galletta. Premierę zapowiedziano na 23 lipca 2027.

Kirsten Dunst ma w swojej filmografii takie produkcje jak m.in. "Wywiad z wampirem", "Jumanji", "Spider-Man", "Przekleństwa niewinności", "Maria Antonina", "Melancholia", "Psie pazury", "Civil War" i serial "Fargo". Ostatnia produkcja z jej udziałem to "Urodzony rabuś", gdzie zagrał u boku Channinga Tatuma.

Jeffrey jest przestępcą - celebrytą. Choć nikt nie zna jego tożsamości, dzięki nietypowej metodzie działania - wchodzi przez dach do restauracji McDonald’s - i szarmanckiemu zachowaniu wobec swych ofiar, staje się jednym z najsłynniejszych złodziei w Ameryce. Ścigany przez policję i FBI od tygodni ukrywa się w wielkim sklepie z zabawkami i wiedzie podwójne życie jako nowy członek lokalnej społeczności. Jednak, gdy zakocha się w samotnej matce, straci swą legendarną czujność i zacznie popełniać błędy, bezwzględni stróże prawa wreszcie trafią na jego trop. Czy uda mu się zadbać o bezpieczeństwo tych, których kocha i po raz kolejny ośmieszyć organa ścigania? Trzymajcie kciuki, bo Jeffrey to swój chłop …chociaż bandyta.

Powiązane artykuły A Minecraft Movie 2

Zobacz wszystkie artykuły

A Minecraft Movie 2  (2027)

 A Minecraft Movie 2

Minecraft: Film  (2025)

 Minecraft: Film

Minecraft  (2026)

 Minecraft

Minecraft  (2009)

 Minecraft

