"Indiana Jones i Wielki Krąg" na PS5! Jest data premiery

"Indiana Jones i Wielki Krąg" wreszcie na PS5!

Zwiastun gry "Indiana Jones i Wielki Krąg"

to przygodówka, która na PC i Xbox pojawiła się w grudniu ubiegłego roku.Teraz do sieci trafiła – na razie oficjalnie niepotwierdzona – informacja o dacie premiery gry na. Podobno będzie można w grę zagrać już odWedług tych samych przecieków gra będzie dostępna w dwóch wersja:, która będzie kosztować, która będzie kosztować, czyli 15 kwietnia. Otrzymają również DLC The Order of the Giants, cyfrowy artbook oraz strój dla Indy'ego ze "Świątyni zagłady"., więc oficjalne potwierdzenie daty premiery od Playstation powinno nastąpić na dniach.