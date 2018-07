Gra "Ingress" doczeka się serialu anime

Gradoczeka się serialu anime. Projekt nosi tytułi będzie miał premierę jesienią równolegle do wydania kontynuacji gry,Podobnie jak w przypadku gry akcjarozgrywa się w rzeczywistości, w której poprzez portale rozmieszczone w różnych miejscach globu przenika do naszego świata egzotyczna materia (EX) związana z jakąś zewnętrzną siłą lub może obcą rasą. EX zmienia ludzi i świat, dając niektórym niezwykłe moce. Ludzkość podzieliła się na dwa obozy: Oświeconych (uważających EX za zbawienie) i Ruch Oporu (uważający, że EX to narzędzie mające podporządkować ludzi obcej sile).Bohaterami serialu będą: Sarah (dzięki EX postrzega niektóre aspekty czasu i przestrzeni), Makoto (policjant, któremu EX pozwala po dotknięciu jakiejś rzeczy poznać jej całą historię) oraz Jack (który ukrywa tajemnicę). Trójka znajdzie się w samym środku konfliktu między Oświeconymi a Ruchem Oporu. Będą też musieli walczyć z zupełnie nowym czarnym charakterem, który następnie zostanie wprowadzony do gry.Serial powstaje dla Fuji TV i platformy Netflix.