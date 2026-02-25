"Marvel's Wolverine" z datą premiery!

Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów gier Insomniac Games. Dobra wiadomość jest taka, że studio właśnie ogłosiło datę premiery "Marvel's Wolverine". Zła wiadomość jest taka, że ogłoszeniu nie towarzyszył żaden nowy materiał z gry.
Zostań Wolverine'em... już we wrześniu!
W "Marvel's Wolverine" bohater próbuje rozwiązać zagadkę ze swojej przeszłości. Tajemnicę, która wciąż pozostaje tuż poza jego zasięgiem. Zdobycie nawet strzępka informacji wymagać będzie od niego wykorzystania szponów, by rozprawiać się z legionem przeciwników gotowych na wszystko, by go powstrzymać.