"Marvel's Wolverine" z datą premiery!

Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów gier Insomniac Games. Dobra wiadomość jest taka, że studio właśnie ogłosiło datę premiery "Marvel's Wolverine". Zła wiadomość jest taka, że ogłoszeniu nie towarzyszył żaden nowy materiał z gry.


Zostań Wolverine'em... już we wrześniu!



W "Marvel's Wolverine" bohater próbuje rozwiązać zagadkę ze swojej przeszłości. Tajemnicę, która wciąż pozostaje tuż poza jego zasięgiem. Zdobycie nawet strzępka informacji wymagać będzie od niego wykorzystania szponów, by rozprawiać się z legionem przeciwników gotowych na wszystko, by go powstrzymać.

W roli Wolverine'a zobaczymy w grze Liama McIntyre'a, serialowego Spartakusa, który do niedawna w grach wcielał się w postaci z DC: Kapitana Boomeranga i Aquamana.

Gra trafi na PlayStation 5 już 15 września, czyli na dwa miesiące przed spodziewaną premierą "GTA VI". W Insomniac Games muszą wierzyć, że jest to wystarczający czas, by gra stała się sukcesem.

Zapowiedź daty premiery gry "Marvel's Wolverine"



