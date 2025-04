Sydney Sweeney i Michael Bay zrobią hit na miarę "Minecrafta?

Gra "OutRun" przeniesiona na duże ekrany

Para zamierza doprowadzić do realizacji filmu. Będzie to adaptacja Michael Bay planuje całość wyreżyserować. Będzie też jednym z producentów. Sydney Sweeney na razie planuje być z projektem związana wyłącznie jako producentka. Za scenariusz odpowie(" Polar ").to gra studia SEGA. Pierwszy tytuł debiutował na automatach w 1986 roku. Był to wtedy przełom wśród gier o samochodach. Cel gracza był prosty: dotrzeć do celu zatłoczonymi ulicami i drogami zanim skończy się czas.było tak wielkim hitem, że na przestrzeni lat powstało wiele kontynuacji. Gra często wskazywana jest jako protoplasta takich wyścigowych marek jak " Need for Speed " czy " Forza Horizon ".Na razie nie wiadomo, o czym będzie opowiadać film. Widowisko powstanie dla studia Universal.