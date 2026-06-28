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Gra "Tetris" zostanie zekranizowana!

VGC / autor: /
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Gra &quot;Tetris&quot; zostanie zekranizowana!
We francuskim Anency dobiega końca festiwal animacji. W czasie tegorocznej imprezy ogłoszono, że powstanie serial animowany "Tetris: World Builders". Jak łatwo się domyślić, będzie on inspirowany grą "Tetris".

"Tetris" będzie uczył dzieci kreatywnego myślenia



Projekt pomyślany jest jako serial rozrywkowo-edukacyjny dla dzieci w wieku 6 lat i więcej. Ma łączyć opowiadanie historii z modelem edukacyjnym STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). Będzie uczyć współpracy przy rozwiązywaniu problemów.


W oficjalnym opisie czytamy: Gdy z nieba zaczynają spadać gigantyczne, tajemnicze klocki Tetrimino, odważna drużyna młodych "Budowniczych Świata" staje przed zadaniem pomocy swojej krainie w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości i dalszym rozwoju. Wykorzystując pomysłowość, współpracę oraz myślenie oparte na zasadach STEAM, zwiadowcy zmieniają niespodziewane wyzwania w ekscytujące możliwości, przekształcają otoczenie, rozwiązują problemy społeczności i wspólnie tworzą lepszą przyszłość.

Serial powstaje we współpracy The Tetris Company z francuskim studiem animacji TeamTO. Producentem serialu będzie Chuck Williams, który specjalizuje się w adaptacji gier wideo. Ma na swoim koncie widowisko "Sonic: Szybki jak błyskawica" oraz pracuje nad filmem "Pac-Man".

Zwiastun filmu "Sonic: Szybki jak błyskawica"




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