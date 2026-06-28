Gra "Tetris" zostanie zekranizowana!

We francuskim Anency dobiega końca festiwal animacji. W czasie tegorocznej imprezy ogłoszono, że powstanie serial animowany "Tetris: World Builders". Jak łatwo się domyślić, będzie on inspirowany grą "Tetris".
"Tetris" będzie uczył dzieci kreatywnego myślenia
Projekt pomyślany jest jako serial rozrywkowo-edukacyjny dla dzieci w wieku 6 lat
i więcej. Ma łączyć opowiadanie historii z modelem edukacyjnym STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). Będzie uczyć współpracy przy rozwiązywaniu problemów.
W oficjalnym opisie czytamy: Gdy z nieba zaczynają spadać gigantyczne, tajemnicze klocki Tetrimino, odważna drużyna młodych "Budowniczych Świata" staje przed zadaniem pomocy swojej krainie w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości i dalszym rozwoju. Wykorzystując pomysłowość, współpracę oraz myślenie oparte na zasadach STEAM, zwiadowcy zmieniają niespodziewane wyzwania w ekscytujące możliwości, przekształcają otoczenie, rozwiązują problemy społeczności i wspólnie tworzą lepszą przyszłość.
Serial powstaje we współpracy The Tetris Company z francuskim studiem animacji TeamTO. Producentem serialu będzie Chuck Williams
, który specjalizuje się w adaptacji gier wideo. Ma na swoim koncie widowisko "Sonic: Szybki jak błyskawica
" oraz pracuje nad filmem "Pac-Man".
Zwiastun filmu "Sonic: Szybki jak błyskawica"