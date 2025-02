Gra o Wonder Woman skasowana, a studio zamknięte. Warner Bros. zamyka też inne growe studia

Warner Bros Games zmienia plany

Wonder Woman nie teraz szczęścia w Warner Bros. Bohaterka miała dostać własną grę wideo. Jednak odkładany w czasie projekt ostatecznie nie dojdzie do skutku. Decyzja została oficjalnie ogłoszona we wtorek.Przy okazji ogłoszono, że w związku ze strategiczną restrukturyzacją całego działu growego. A Monolith Productions to właśnie studio, które odpowiadało za grę o Wonder Woman.Warner Bros Discovery deklaruje, że podjęte zmiany mają na celu stworzenie takiej sytuacji, w której powstawać będą w koncernie najlepsze możliwe gry w oparciu o kluczowe marki, czyli: Harry Potter, Mortal Kombat, DC oraz Gra o tron.