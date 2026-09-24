Gra została wznowiona! "Piła XI" jednak powstanie. Film ma już reżysera

Wygląda na to, że fani serii "Piła" wreszcie mają powody do zadowolenia. Odwlekana jedenasta część cyklu wreszcie ma szansę na realizację. W amerykańskich mediach pojawiła się bowiem wiadomość o tym, że film zyskał reżysera.
"Piła XI" wraca. Kto ją nakręci?
Za projekt odpowiada Blumhouse Atomic Monster, a jednym z głównych producentów jest James Wan
, reżyser filmu, który zapoczątkował tę serię.
Teraz z projektem związał się Mike P. Nelson
. Fani kina gatunkowego znają go doskonale. Wyreżyserował bowiem takie filmy jak "Droga bez powrotu. Geneza
" i "Cicha noc, śmierci noc
", a także nowelę "No Wake/Ambrosia" w antologii "V/H/S/85
".
O fabule nowego filmu na razie nic nie wiemy. Scenarzystami są Gregory Weidman
i Geoffrey Tock
, czyli autorzy thrillera SF "W cieniu księżyca
".
"Piła XI" miała trafić do kin w 2024 roku. Nie trafiła
W 2023 roku swoją premierę miała "Piła X"
. Obraz okazał się sporym komercyjnym sukcesem. Kosztował 13 mln dolarów, a na całym świecie zarobił ponad 125 mln dolarów
. Dlatego też nikogo nie zdziwiła informacja o tym, że jedenasta część powstanie. Datę premiery wyznaczono na 2024 rok.
Niestety, w kwietniu 2024 roku ogłoszono, że premiera filmu zostanie przełożona na wrzesień 2025 roku. Jednak w marcu 2025 roku Lionsgate usunęło projekt z kalendarza premier. Po sieci krążyły plotki o konflikcie pomiędzy różnymi producentami, który miał doprowadzić do tego, że w obecnej formie seria "Piła" de facto została zakończona. Lionsgate co prawda zaprzeczyło tym plotkom i zapewniało, że film powstanie, lecz potrzeba było półtora roku, by fani dostali pierwsze optymistyczne informacje na ten temat.
Na razie nie wiadomo, kiedy "Piła XI"
trafi do kin.
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