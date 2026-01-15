Newsy Filmy Gracie Abrams zadebiutuje na ekranie w filmie reżyserki "Babygirl"
Gracie Abrams zadebiutuje na ekranie w filmie reżyserki "Babygirl"

The Hollywood Reporter / autor: /
Gracie Abrams zadebiutuje na ekranie w filmie reżyserki &quot;Babygirl&quot;
źródło: Getty Images
autor: Joseph Okpako
Gracie Abrams, którą do tej pory znaliśmy przede wszystkim jako piosenkarkę, zadebiutuje na ekranie. Nominowana do Grammy wokalistka wystąpi w nowym filmie studia A24, który napisze i wyreżyseruje Halina Reijn, twórczyni "Babygirl".

Co wiemy o filmie z Gracie Abrams?



GettyImages-2207003333.jpg Getty Images © Christopher Polk


Projekt nosi tytuł "Please". Szczegóły fabuły są na razie utrzymywane w tajemnicy, jednak według źródeł ma to być kostiumowy dramat skupiony na kobiecej perspektywie, utrzymany w duchu kontrowersyjnego romansu w stylu "Babygirl". Producentem filmu będzie David Hinojosa, który po raz trzeci połączy siły z Reijn po "Bodies Bodies Bodies" i "Babygirl". Reijn wyprodukuje film pod szyldem Man Up Film, natomiast A24 odpowiada za finansowanie i produkcję.

Abrams znana jest przede wszystkim jako autorka i wykonawczyni takich utworów jak "I Love You, I’m Sorry" czy "That’s So True". Zanim zagrała samodzielną trasę, była supportem m.in. dla Taylor Swift. W zeszłym roku gościła w Polsce na festiwalu Open'er. Urodzona w 1999 roku artystka jest córką reżysera J.J. Abramsa i Katie McGrath, specjalistki od PR. 

W tym roku (dokładna data nie jest znana) ma się ukazać także nowy album Abrams, który w jednym z wywiadów określiła jako swój ulubiony dotychczas. 

"Babygirl" - zwiastun




