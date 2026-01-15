Gracie Abrams zadebiutuje na ekranie w filmie reżyserki "Babygirl"

Gracie Abrams, którą do tej pory znaliśmy przede wszystkim jako piosenkarkę, zadebiutuje na ekranie. Nominowana do Grammy wokalistka wystąpi w nowym filmie studia A24, który napisze i wyreżyseruje Halina Reijn, twórczyni "Babygirl".
Co wiemy o filmie z Gracie Abrams?
Getty Images © Christopher Polk
Projekt nosi tytuł "Please"
. Szczegóły fabuły są na razie utrzymywane w tajemnicy, jednak według źródeł ma to być kostiumowy dramat skupiony na kobiecej perspektywie, utrzymany w duchu kontrowersyjnego romansu w stylu "Babygirl
". Producentem filmu będzie David Hinojosa
, który po raz trzeci połączy siły z Reijn po "Bodies Bodies Bodies
" i "Babygirl
". Reijn
wyprodukuje film pod szyldem Man Up Film, natomiast A24 odpowiada za finansowanie i produkcję. Abrams
znana jest przede wszystkim jako autorka i wykonawczyni takich utworów jak "I Love You, I’m Sorry" czy "That’s So True". Zanim zagrała samodzielną trasę, była supportem m.in. dla Taylor Swift
. W zeszłym roku gościła w Polsce na festiwalu Open'er. Urodzona w 1999 roku artystka jest córką reżysera J.J. Abramsa
i Katie McGrath, specjalistki od PR.
W tym roku (dokładna data nie jest znana) ma się ukazać także nowy album Abrams
, który w jednym z wywiadów określiła jako swój ulubiony dotychczas.
