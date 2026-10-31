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Gramatyka w komiksie

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Gramatyka+w+komiksie-169423
Gramatyka w komiksie
źródło: Materiały prasowe
Polecamy wyjątkowy komiks autorstwa Anety Korycińskiej, czyli Baby od polskiego!

Nikt tak jak ona nie wytłumaczy wam zawiłości naszego języka, sprawiając, że nauka gramatyki stanie się prawdziwą przyjemnością i przygodą. Fenomenalne ilustracje Anny Krztoń nie tylko zdobią całość, lecz także porządkują przedstawianą wiedzę.

W pierwszej części serii komiksów zobaczycie, co części mowy i części zdania robią na boisku piłkarskim, wybierzecie się na spacery językoznawcze, namalujecie relacje między... wyrazami, poznacie rodzaje wypowiedzeń, a także dowiecie się co nieco o komunikacji językowej oraz stylach językowych, znaczeniu wyrazów, fonetyce i słowotwórstwie.

Książka omawia pełny zakres materiału z gramatyki języka polskiego objęty podstawą programową szkoły podstawowej, dzięki czemu jest doskonałym źródłem do powtórek przed egzaminem ósmoklasisty, a także przygotowań do lekcji języka polskiego w młodszych klasach.

Z Babą od polskiego gramatyka to fraszka!

Aneta Korycińska, Gramatyka w komiksie. Baba od polskiego przedstawia 
ilustracje: Anna Krztoń
Liczba stron: 144
Wiek: 10+
Informacja sponsorowana

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