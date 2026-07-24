Granie w chmurze za darmo. XBOX testuje nową usługę. Jest haczyk, a nawet dwa

XBOX ogłosił rozpoczęcie testów nowej funkcjonalności. Na razie jest ona dostępna dla XBOX Insiders. Czy zacznie działać dla wszystkich, czas pokaże.



Granie za darmo w chmurze? Nie do końca. Płacicie własnym czasem



Na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się interesujący. XBOX umożliwi granie w posiadane przez siebie gry w chmurze bez dodatkowych opłaty, czyli bez usługi Game Pass. Jednak w zamian gracze muszą zgodzić się na obejrzenie przed rozpoczęciem gry dwuminutowego bloku reklamowego.



Po obejrzeniu reklam będzie można rozpocząć grę (pod warunkiem, że posiadany sprzęt umożliwia granie w chmurze). Rozgrywa będzie się toczyć normalnie, bez żadnych reklam.



Jednak tu pojawia się drugi haczyk. Otóż z darmowego grania można korzystać przez godzinę. Jeśli ktoś chce grać kolejną godzinę, znów musi obejrzeć dwuminutowy blok reklamowy.



Na razie nie wiadomo, jak długo będą trwały testy.



