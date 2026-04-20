Green Warsaw Award i Nagroda WWF Polska na 23. MDAG

Podczas tegorocznej edycji Millennium Docs Against Gravity po raz kolejny zostanie przyznana Green Warsaw Award w wysokości 15 000 zł dla Najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa. Konkursowi towarzyszy sekcja filmowa Klimat na zmiany, której patronem jest WWF Polska. Współpracująca z MDAG od lat organizacja także wręczy swoje wyróżnienie: WWF Poland Award – Voice for the Living Planet. To jedyna nagroda przyznawana bohaterowi a nie twórcom. W tym roku otrzyma ją Andri Snær Magnason podczas pokazu na początku festiwalu - 8 maja w Kinotece.

23. MDAG odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl!


Kim jest laureat Nagrody WWF Polska?



WWF Poland Award – Voice for the Living Planet to nagroda, która docenia odwagę, uczciwość oraz niezłomne zaangażowanie w ochronę bioróżnorodności i naszej planety. Podkreśla postawy, które inspirują innych do działania na rzecz przyrody i realnej zmiany.

Tegorocznym zdobywcą nagrody jest Andri Snær Magnason – islandzki pisarz, aktywista i bohater filmu "O czasie i wodzie" Sary Dosy, który bierze udział w Konkursie Głównym.

W piątek 8 maja o godzinie 18:00 w Kinotece odbędzie się oficjalne wręczenie nagrody, a po pokazie filmu zapraszamy na dyskusję ze zwycięzcą i reżyserką filmu.

Wręczamy nagrodę WWF Poland Award – Voice for the Living Planet, przeznaczoną nie dla twórcy filmowego, lecz dla bohatera, ponieważ chcemy wyróżnić osoby potrafiące mówić w imieniu przyrody i inspirować do refleksji. Ludzie ci poruszają nas swoją determinacją i wrażliwością, opowiadając o tym, co kruche, przemijające i bezcenne – o naszej planecie. Przypominają, jak ważna jest jej ochrona, zanim będzie za późno – Aneta Stańczak-Boużyk, Dyrektorka Działu Komunikacji Fundacja WWF Polska.

Debata WWF na MDAG




Z kolei 15 maja o godzinie 18:00 w Kinotece po projekcji filmu "Sny o słoniach" Wernera Herzoga odbędzie się dyskusja "Czy trzeba jechać na koniec świata, by odkrywać przyrodę?" pod patronatem WWF Polska.

Film "Sny o słoniach" w reżyserii Wernera Herzoga opowiada o fascynującej wyprawie tropem tajemniczych słoni w Angoli i o ludzkiej potrzebie odkrywania nieznanego w świecie przyrody. Ale czy by doświadczyć tej fascynacji, trzeba wyruszać na drugi koniec świata? Podczas debaty zastanowimy się nad tym, skąd bierze się nasza potrzeba bycia blisko natury i obserwowania jej sekretów. Porozmawiamy o tym, że tajemnice przyrody często zaczynają się tuż za progiem naszego domu – w lesie, nad rzeką, w parku czy nawet na miejskim balkonie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak na nowo odkrywać dziką przyrodę wokół nas oraz dlaczego uważna obserwacja natury może być początkiem głębszej relacji z nią. To rozmowa o ciekawości świata, o zachwycie nad przyrodą i o tym, jak każdy z nas może na co dzień doświadczać jej niezwykłości.

Dyskusję poprowadzi Dariusz Gatkowski, doradca zarządu ds. różnorodności biologicznej w WWF Polska, a udział wezmą Kasper Jakubowski, twórca Forest Maker i Paweł Łusiak, Prezes zarządu Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Jakie filmy trafiły do Konkursu o Green Warsaw Award?




Jury konkursu na najlepszy film ekologiczny podczas największego polskiego festiwalu filmowego składa się w tym roku z Salomé Jashi, czyli reżyserki, autorki filmu "Poskromiony ogród", Leszka Drogosza - zastępcy dyrektora Biura Infrastruktury m.st. Warszawy - oraz Oriny Krajewskiej, która jest aktorką, pisarką i podcasterką.

W konkursowym zestawie znalazł się między innymi film "Szukając równowagi" ("Elements of(f) Balance") Othmara Schmiderera. Zabiera nas w podróż po ekosystemach i różnych kulturach, które w obliczu globalnych wyzwań wdrażają innowacyjne rozwiązania w zakresie ekologii.

Bohaterzy innego filmu wyruszają aż na głębiny Pacyfiku, aby chronić zagrożone ludzkim działaniem stworzenia. "Jak głęboka jest twoja miłość?" ("How Deep Is Your Love") Eleanor Mortimer to opowieść o młodych naukowcach, którzy badają głębiny oceanu, aby odkrywać nieznane formy życia. Ich badania mogą uchronić ocean – oraz jego delikatną i przepiękna faunę i florę – przed nadmierną eksploatacją minerałów.

Ekspansja środowiska naturalnego nie ogranicza się obecnie jednak tylko do naszej planety. W Boca Chica, tam, gdzie Rio Grande wpada do morza, niesławne SpaceX wykupiło tereny mieszkalne, aby zrobić miejsce dla nowego ośrodka startowego rakiet. "Przesuwając granice" ("Shifting Baselines") Julien Elie, eksploruje sprzeczne emocje doświadczane przez mieszkańców tego miejsca – z jednej strony podziwiają fascynujące starty rakiet i snują marzenia o eksploracji kosmosu, z drugiej – są świadkami niszczenia środowiska naturalnego i zanikania dzikiej przyrody.

Juma Xipaia, pierwsza Sekretarz ds. Praw Ludności Rdzennej w Brazylii, po sześciu próbach zamachu na swoje życie podejmuje kolejną bitwę przeciwko nielegalnemu wydobyciu złota. "Yanuni" Richarda Ladkaniego, to poruszający apel o ochronę największego lasu deszczowego świata i praw rdzennej ludności, która go zamieszkuje.

Tytułowy "Kłopotliwy niedźwiedź" ("Nuisance Bear"), reż. Gabriela Osio Vanden, Jack Weisman, także mierzy się z ekspansją ludzi na jego naturalne środowisko życia. Porusza się między turystami, strażnikami i myśliwymi, którzy często uznają go za utrapienie, chociaż to miejsce na szlaku jego naturalnej migracji. Narracja prowadzona z perspektywy inuickiego narratora obserwuje tę dynamikę, zmuszając widza do przemyśleń i stawia konfrontację ponad moralizowanie.

Z kolei Tony Jones w filmie "Istoty czujące" ("Sentient") zabiera publiczność za zamknięte drzwi laboratoriów, gdzie eksperymenty na zwierzętach są nadal na porządku dziennym. Dla niektórych pracujący tam naukowcy są potworami, a dla innych rozwój nauki nie istniałby bez ich pracy. Film zadaje pytanie, czy krzywdzenie zwierząt w imię nauki można usprawiedliwić, jednocześnie przedstawiając argumenty i emocje obu stron.

Jednak nie tylko zwierzęta posiadają umiejętność odczuwania, o czym świadczy film "Sekretne życie roślin" ("Flying Scents – Of Plants & People"), reż. Antshi von Moos. Jego twórcy podążają za badaczami, artystami i ekspertami, których odkrycia i działania udowadniają, że rośliny także są istotami świadomymi. Film stawia pytanie o to, jak jak nowe odkrycia wpłyną na delikatne ekosystemy i czy człowiek potrafi wykorzystać je bez szkody dla wspólnego świata roślin, zwierząt i ludzi?

Nikolaus Geyrhalter natomiast zabiera nas w podróż do miejsc, w których śnieg i lód kształtują warunki ludzkiej egzystencji, a ludzie mieszkający w tych rejonach opowiadają o tym, jak zmienia się ich świat. "Był sobie śnieg" ("Melt") balansuje między zachwytem nad tym światem a melancholią nieuchronnej straty tych krajobrazów, ukazując procesy topnienia lodu i śniegu i iluzoryczność sztucznego śniegu.

Czy możemy jednak jakoś naprawić naszą relację z naturą? "Trylion" ("Trillion"), reż. Victor Kossakovsky, to minimalistyczny i poetycki film, ukazujący majestat krajobrazu, grę światła i subtelny gest artystki K49814, która gestem wrzucania rybich łusek do morza pragnie je "przeprosić".

Konkursową stawkę zamyka pełen nadziei film "Pieśni lasu" ("Whispers in the Woods"). Vincent Munier, reżyser "Ducha śniegów", tym razem zabierze widzów_ki w podróż do pradawnych lasów Francji. Munier wyrusza na poszukiwanie zwierząt, żyjących w borach i wraz z ojcem i synem "słucha" lasu. To opowieść o budowaniu bliskości z naturą, rodzinnej więzi i wspólnym przeżywaniu.

Karnety i akredytacje na warszawską edycję 23. MDAG już w sprzedaży!


  
Trwa sprzedaż karnetów oraz akredytacji medialnych i branżowych na 23. edycję MDAG w Warszawie. Sprzedaż odbywa się pod adresem book.mdag.pl. Sprzedaż potrwa do 1 maja lub do wyczerpania puli.

Wszystkie filmy będą miały swoją polską premierę w czasie 23. festiwalu MDAG, który odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl! Mecenasem tytularnym wydarzenia jest Bank Millennium.

