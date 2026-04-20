Green Warsaw Award i Nagroda WWF Polska na 23. MDAG

Podczas tegorocznej edycji Millennium Docs Against Gravity po raz kolejny zostanie przyznana Green Warsaw Award w wysokości 15 000 zł dla Najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa. Konkursowi towarzyszy sekcja filmowa Klimat na zmiany, której patronem jest WWF Polska. Współpracująca z MDAG od lat organizacja także wręczy swoje wyróżnienie: WWF Poland Award – Voice for the Living Planet. To jedyna nagroda przyznawana bohaterowi a nie twórcom. W tym roku otrzyma ją Andri Snær Magnason podczas pokazu na początku festiwalu - 8 maja w Kinotece. 23. MDAG
odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl
Kim jest laureat Nagrody WWF Polska?
WWF Poland Award – Voice for the Living Planet to nagroda, która docenia odwagę, uczciwość oraz niezłomne zaangażowanie w ochronę bioróżnorodności i naszej planety. Podkreśla postawy, które inspirują innych do działania na rzecz przyrody i realnej zmiany.
Tegorocznym zdobywcą nagrody jest Andri Snær Magnason
– islandzki pisarz, aktywista i bohater filmu "O czasie i wodzie
" Sary Dosy
, który bierze udział w Konkursie Głównym. W piątek 8 maja o godzinie 18:00 w Kinotece
odbędzie się oficjalne wręczenie nagrody, a po pokazie filmu zapraszamy na dyskusję ze zwycięzcą i reżyserką filmu. Wręczamy nagrodę WWF Poland Award – Voice for the Living Planet, przeznaczoną nie dla twórcy filmowego, lecz dla bohatera, ponieważ chcemy wyróżnić osoby potrafiące mówić w imieniu przyrody i inspirować do refleksji. Ludzie ci poruszają nas swoją determinacją i wrażliwością, opowiadając o tym, co kruche, przemijające i bezcenne – o naszej planecie. Przypominają, jak ważna jest jej ochrona, zanim będzie za późno
– Aneta Stańczak-Boużyk, Dyrektorka Działu Komunikacji Fundacja WWF Polska.
Debata WWF na MDAG Z kolei 15 maja o godzinie 18:00 w Kinotece po projekcji filmu "Sny o słoniach" Wernera Herzoga odbędzie się dyskusja "Czy trzeba jechać na koniec świata, by odkrywać przyrodę?" pod patronatem WWF Polska.
Film "Sny o słoniach
" w reżyserii Wernera Herzoga
opowiada o fascynującej wyprawie tropem tajemniczych słoni w Angoli i o ludzkiej potrzebie odkrywania nieznanego w świecie przyrody. Ale czy by doświadczyć tej fascynacji, trzeba wyruszać na drugi koniec świata? Podczas debaty zastanowimy się nad tym, skąd bierze się nasza potrzeba bycia blisko natury i obserwowania jej sekretów. Porozmawiamy o tym, że tajemnice przyrody często zaczynają się tuż za progiem naszego domu – w lesie, nad rzeką, w parku czy nawet na miejskim balkonie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak na nowo odkrywać dziką przyrodę wokół nas oraz dlaczego uważna obserwacja natury może być początkiem głębszej relacji z nią. To rozmowa o ciekawości świata, o zachwycie nad przyrodą i o tym, jak każdy z nas może na co dzień doświadczać jej niezwykłości.
Dyskusję poprowadzi Dariusz Gatkowski, doradca zarządu ds. różnorodności biologicznej w WWF Polska, a udział wezmą Kasper Jakubowski, twórca Forest Maker i Paweł Łusiak, Prezes zarządu Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Jakie filmy trafiły do Konkursu o Green Warsaw Award?
Jury konkursu na najlepszy film ekologiczny podczas największego polskiego festiwalu filmowego składa się w tym roku z Salomé Jashi
, czyli reżyserki, autorki filmu "Poskromiony ogród
", Leszka Drogosza
- zastępcy dyrektora Biura Infrastruktury m.st. Warszawy - oraz Oriny Krajewskiej
, która jest aktorką, pisarką i podcasterką.
W konkursowym zestawie znalazł się między innymi film "Szukając równowagi"
("Elements of(f) Balance") Othmara Schmiderera
. Zabiera nas w podróż po ekosystemach i różnych kulturach, które w obliczu globalnych wyzwań wdrażają innowacyjne rozwiązania w zakresie ekologii.
Bohaterzy innego filmu wyruszają aż na głębiny Pacyfiku, aby chronić zagrożone ludzkim działaniem stworzenia. "Jak głęboka jest twoja miłość?"
("How Deep Is Your Love") Eleanor Mortimer
to opowieść o młodych naukowcach, którzy badają głębiny oceanu, aby odkrywać nieznane formy życia. Ich badania mogą uchronić ocean – oraz jego delikatną i przepiękna faunę i florę – przed nadmierną eksploatacją minerałów.
Ekspansja środowiska naturalnego nie ogranicza się obecnie jednak tylko do naszej planety. W Boca Chica, tam, gdzie Rio Grande wpada do morza, niesławne SpaceX wykupiło tereny mieszkalne, aby zrobić miejsce dla nowego ośrodka startowego rakiet. "Przesuwając granice"
("Shifting Baselines") Julien Elie
, eksploruje sprzeczne emocje doświadczane przez mieszkańców tego miejsca – z jednej strony podziwiają fascynujące starty rakiet i snują marzenia o eksploracji kosmosu, z drugiej – są świadkami niszczenia środowiska naturalnego i zanikania dzikiej przyrody.
Juma Xipaia, pierwsza Sekretarz ds. Praw Ludności Rdzennej w Brazylii, po sześciu próbach zamachu na swoje życie podejmuje kolejną bitwę przeciwko nielegalnemu wydobyciu złota. "Yanuni" Richarda Ladkaniego
, to poruszający apel o ochronę największego lasu deszczowego świata i praw rdzennej ludności, która go zamieszkuje.
Tytułowy "Kłopotliwy niedźwiedź"
("Nuisance Bear"), reż. Gabriela Osio Vanden
, Jack Weisman
, także mierzy się z ekspansją ludzi na jego naturalne środowisko życia. Porusza się między turystami, strażnikami i myśliwymi, którzy często uznają go za utrapienie, chociaż to miejsce na szlaku jego naturalnej migracji. Narracja prowadzona z perspektywy inuickiego narratora obserwuje tę dynamikę, zmuszając widza do przemyśleń i stawia konfrontację ponad moralizowanie.
Z kolei Tony Jones
w filmie "Istoty czujące"
("Sentient") zabiera publiczność za zamknięte drzwi laboratoriów, gdzie eksperymenty na zwierzętach są nadal na porządku dziennym. Dla niektórych pracujący tam naukowcy są potworami, a dla innych rozwój nauki nie istniałby bez ich pracy. Film zadaje pytanie, czy krzywdzenie zwierząt w imię nauki można usprawiedliwić, jednocześnie przedstawiając argumenty i emocje obu stron.
Jednak nie tylko zwierzęta posiadają umiejętność odczuwania, o czym świadczy film "Sekretne życie roślin"
("Flying Scents – Of Plants & People"), reż. Antshi von Moos
. Jego twórcy podążają za badaczami, artystami i ekspertami, których odkrycia i działania udowadniają, że rośliny także są istotami świadomymi. Film stawia pytanie o to, jak jak nowe odkrycia wpłyną na delikatne ekosystemy i czy człowiek potrafi wykorzystać je bez szkody dla wspólnego świata roślin, zwierząt i ludzi? Nikolaus Geyrhalter
natomiast zabiera nas w podróż do miejsc, w których śnieg i lód kształtują warunki ludzkiej egzystencji, a ludzie mieszkający w tych rejonach opowiadają o tym, jak zmienia się ich świat. "Był sobie śnieg"
("Melt") balansuje między zachwytem nad tym światem a melancholią nieuchronnej straty tych krajobrazów, ukazując procesy topnienia lodu i śniegu i iluzoryczność sztucznego śniegu.
Czy możemy jednak jakoś naprawić naszą relację z naturą? "Trylion"
("Trillion"), reż. Victor Kossakovsky
, to minimalistyczny i poetycki film, ukazujący majestat krajobrazu, grę światła i subtelny gest artystki K49814, która gestem wrzucania rybich łusek do morza pragnie je "przeprosić".
Konkursową stawkę zamyka pełen nadziei film "Pieśni lasu"
("Whispers in the Woods"). Vincent Munier
, reżyser "Ducha śniegów", tym razem zabierze widzów_ki w podróż do pradawnych lasów Francji. Munier
wyrusza na poszukiwanie zwierząt, żyjących w borach i wraz z ojcem i synem "słucha" lasu. To opowieść o budowaniu bliskości z naturą, rodzinnej więzi i wspólnym przeżywaniu.
online na mdag.pl! Mecenasem tytularnym wydarzenia jest Bank Millennium.