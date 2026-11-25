W zeszłym tygodniu ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu serialu "Strefa gangsterów". Przy okazji do obsady produkcji dołączył nowy aktor. W kogo wcieli się Gregg Sulkin?
Powiększa się obsada "Strefy gangsterów" Drugi sezon właśnie dobiegł końca. Platforma Paramount+ potwierdziła już, że w trzeciej serii powrócą gwiazdy: Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren.
Przez chwilę nie było to takie pewne po konflikcie między Hardym
a showrunnerem Jezem Butterworthem
. Panowie jednak się pogodzili i we wrześniu ogłoszono, że nowe odcinki są w planach. Gregg Sulkin
to brytyjski aktor znany z seriali "Czarodzieje z Waverly Place
", "Runaways
" i "Pretty Smart
", ostatnio widziany w horrorze "Inwazja pająków
". Na razie nie ujawniono, w jaką postać wcieli się aktor. Wiemy jednak, że będzie to tak zwana "rola powracająca", więc Sulkin pojawi się w większej ilości odcinków
.
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O czym opowiada "Strefa gangsterów"?
Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.