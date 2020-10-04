Greta Garbo wróci na wielki ekran? Dzięki AI legenda kina "zagrała" w reklamie

Generatywna sztuczna inteligencja umożliwia "przywrócenie do życia" zmarłych gwiazd. Jakiś czas temu informowaliśmy o nowym filmie z udziałem Vala Kilmera (szczegóły dotyczące projektu znajdziecie TUTAJ). Teraz przyszedł czas na powrót jednej z największych gwiazd złotej ery Hollywoodu.
Greta Garbo zagrała w reklamie
Jedną z pierwszych ról Garbo był występ w zrealizowanym dla szwedzkiej firmy SKF filmie promocyjnym. 105 lat później, dzięki generatywnej sztucznej inteligencji, aktorka ponownie pojawiła się w spocie przedsiębiorstwa z Göteborga. Spadkobiercy zarządzający wizerunkiem gwiazdy "Królowej Krystyny" są zadowoleni z efektu i nie wykluczają realizacji kolejnych projektów.
Greta Garbo w reklamie. Zobacz materiał zza kulis produkcji
Poza spotem z udziałem Garbo firma podzieliła się też materiałem zza kulis produkcji, w którym przybliża historię współpracy z aktorką i pokazuje archiwalne nagrania sprzed ponad wieku. Możecie je zobaczyć poniżej:
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