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Greta Garbo wróci na wielki ekran? Dzięki AI legenda kina "zagrała" w reklamie

The Guardian / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Greta+Garbo+wr%C3%B3ci+na+wielki+ekran+Dzi%C4%99ki+AI+legenda+kina+%22zagra%C5%82a%22+w+reklamie-168921
Greta Garbo wróci na wielki ekran? Dzięki AI legenda kina &quot;zagrała&quot; w reklamie
źródło: materialy promocyjne
Generatywna sztuczna inteligencja umożliwia "przywrócenie do życia" zmarłych gwiazd. Jakiś czas temu informowaliśmy o nowym filmie z udziałem Vala Kilmera (szczegóły dotyczące projektu znajdziecie TUTAJ). Teraz przyszedł czas na powrót jednej z największych gwiazd złotej ery Hollywoodu.

Greta Garbo zagrała w reklamie


Jedną z pierwszych ról Garbo był występ w zrealizowanym dla szwedzkiej firmy SKF filmie promocyjnym. 105 lat później, dzięki generatywnej sztucznej inteligencji, aktorka ponownie pojawiła się w spocie przedsiębiorstwa z Göteborga. Spadkobiercy zarządzający wizerunkiem gwiazdy "Królowej Krystyny" są zadowoleni z efektu i nie wykluczają realizacji kolejnych projektów.

GettyImages-948312122.jpg Getty Images © API

Craig Reisfield, jeden ze spadkobierców aktorki, w rozmowie z The Guardian powiedział:

Nie powiem "nie", zwłaszcza po tym, co zobaczyłem. Efekt jest niesamowity i wygląda to bardzo realistycznie. Dlaczego więc nie mielibyśmy przywrócić Grety Garbo światowi filmu?

Najważniejsze filmy Grety Garbo


Greta Garbo (1905–1990) była jedną z największych gwiazd złotej ery Hollywoodu. Karierę rozpoczęła w Szwecji, jeszcze przed udźwiękowieniem kina. Przełomową rolę zagrała w melodramacie Mauritza Stillera "Gdy zmysły grają". Jej największe sukcesy przypadają na lata 30. Role w "Romansie" i "Annie Christie" Clarence'a Browna w 1930 roku przyniosły jej podwójną nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Kolejne nominacje otrzymała za melodramat kostiumowy "Dama Kameliowa" George'a Cukora i komedia szpiegowska Ernsta Lubitscha "Ninoczka". Na uwagę zasługują także jej role w takich filmach jak "Ludzie w hotelu" (reż. Edmund Goulding), "Mata Hari" (reż. George Fitzmaurice), "Królowa Krystyna" (reż. Rouben Mamoulian), "Anna Karenina" (reż. Clarence Brown) czy "Pani Walewska" (reż. Clarence Brown, Gustav Machatý). Jej filmografię zamyka "Dwulicowa kobieta" (reż. George Cukor). W 1955 roku została uhonorowana Oscarem za całokształt pracy aktorskiej.

Greta Garbo w reklamie. Zobacz materiał zza kulis produkcji


Poza spotem z udziałem Garbo firma podzieliła się też materiałem zza kulis produkcji, w którym przybliża historię współpracy z aktorką i pokazuje archiwalne nagrania sprzed ponad wieku. Możecie je zobaczyć poniżej: 


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