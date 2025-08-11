Poznajcie "Siostrzeńca czarodzieja". Młodzi aktorzy na pierwszych zdjęciach z planu netfliksowej "Narnii"

Mieliście już okazję zobaczyć serię nieoficjalnych zdjęć z planu serialowego "Harry'ego Pottera" (znajdziecie je m.in. TUTAJ). Tymczasem w Londynie zaczęły się prace na planie innej superprodukcji będącej adaptacją uwielbianych książek dla dzieci.
Zobacz pierwsze zdjęcia z planu "Narnii"
W internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu przygotowywanej dla Netfliksa przez Gretę Gerwig
adaptacji "Opowieści z Narnii". Możemy na nich zobaczyć m.in. reżyserkę oraz dwoje młodych aktorów, których nazwiska nie zostały jeszcze ujawnione. Prawdopodobnie wcielą się oni w Digory'ego Kirke'a i Polly Plummer – parę głównych bohaterów. Zobaczcie ich na fotografiach poniżej:
W obsadzie znaleźli się też Emma Mackey
(jako Biała Czarownica) i Daniel Craig
(jako wujek Andrew). Rozmowy w sprawie jednej z ról prowadzi Carey Mulligan
. Jakiś czas temu pojawiły się też informacje, że Aslanowi użyczy głosu Meryl Streep
(więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
).
Cykl "Opowieści z Narnii" ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa Media Rodzina. W oficjalnym opisie "Siostrzeńca czarodzieja", nad adaptacją którego pracuje aktualnie Gerwig
, czytamy: W szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki przyjaciół, Digory’ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja – wuja Digory’ego, czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukują owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami. Czy Digory’emu uda się sprostać próbie Aslana?
"Barbie" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielcki rozmawiają o wyreżyserowanej przez Gretę Gerwig
"Barbie
":
Zobacz zwiastun filmu "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa"
Film "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa
" trafił na ekrany w 2005 roku, dając początek trylogii. Przypominamy zwiastun: