Greta Gerwig dokonała cudu! Netflix planuje kinową dystrybucję "Narnii"

Greta Gerwig groziła odejściem

Netflix i spadkobiercy C.S. Lewisa planują nowejuż od 2018 roku. O tym, że reżyserką dwóch filmów z tego cyklu będzie Greta Gerwig , zaczęło się mówić w 2022 roku. Oficjalnie potwierdzono to w 2023 roku tuż przed premierą widowiska. Ten film był gigantycznym hitem kasowym, więc platforma zamierzała zrobić wszystko, by zatrzymać Gerwig przy sobie.A w zasadzie prawie wszystko. Szefowie Netfliksa nie chcieli bowiem zmieniać swojego modelu biznesowego i planowali nowejako produkcje bezpośrednio na platformę. Na to nie chciała się zgodzić Gerwig . Sytuacja zrobiła się tak napięta, że do sieci trafiły przecieki o konflikcie na linii reżyserka-szefowie Netfliksa. Podobno Gerwig postawiła ultimatum: albodostanie kinową dystrybucję, na jaką film zasługuje, albo ona zrezygnuje ze stanowiska reżysera.Teraz Matt Belloni z portalu Puck News donosi, że platforma Netflix jest bliska ugięcia się pod żądaniami Gerwig . Podobno rozmawiają z reżyserką na temat szerokiej kinowej dystrybucji. W Ameryce film miałby trafić do co najmniej 2000 kin, w tym do kin IMAX.