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Groźba czy obietnica? Marvel ma plany na MCU do 2042 roku

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gro%C5%BAba+czy+obietnica+Marvel+ma+plany+na+MCU+do+2042+roku-167707
Groźba czy obietnica? Marvel ma plany na MCU do 2042 roku
Kevin Feige był ostatnio w Szanghaju. Udzielił tam m.in. wywiadu, w którym opowiedział o wizji przyszłości kinowego uniwersum Marvela. Wygląda na to, że studio pod jego kierownictwem nie zamierza przystopować. Choć jednocześnie Feige zdaje się rozumieć, że między planami i rzeczywistością jest duża różnica.

Nowe MCU po "Avengers: Secret Wars"



Choć parę dni temu pisaliśmy o tym, że Kevin Feige twierdzi, że po "Avengers: Secret Wars" nie nastąpi reboot MCU, to jednak Chińczykom powiedział coś odrobinę innego.

To prawda, że nie mówi o reboocie, ale jednocześnie zapowiedział zmiany w Kinowym Uniwersum Marvela:

Stworzony zostanie spójny, uproszczony i zintegrowany ekosystem. Niektóre z tych rzeczy będą znajome, ale wiele, naprawdę wiele, będzie całkowicie nowych.


W rozmowie z chińskimi mediami Feige ujawnił, że wewnątrz Marvel Studios opracowane są już plany filmowe do 2042 roku. Z jego słów można wywnioskować też, że następna faza MCU będzie w dużej mierze opierać się na mutantach i X-Men. Zaraz jednak zaczął się asekurować, że to tak długi okres czasu, że naprawdę nie może przewidzieć, ile z tych planów zostanie zrealizowanych.

A tymczasem "Avengers: Doomsday" trafią do kin w grudniu. Parę dni temu widowisko doczekało się pierwszego pełnego zwiastuna. Po sieci krążą jednak plotki, że na tegorocznym Comic-Conie w San Diego Marvel pokaże inny zwiastun filmu.

Zwiastun widowiska "Avengers: Doomsday"




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