Groźba czy obietnica? Marvel ma plany na MCU do 2042 roku

Kevin Feige był ostatnio w Szanghaju. Udzielił tam m.in. wywiadu, w którym opowiedział o wizji przyszłości kinowego uniwersum Marvela. Wygląda na to, że studio pod jego kierownictwem nie zamierza przystopować. Choć jednocześnie Feige zdaje się rozumieć, że między planami i rzeczywistością jest duża różnica.
To prawda, że nie mówi o reboocie, ale jednocześnie zapowiedział zmiany w Kinowym Uniwersum Marvela:
Stworzony zostanie spójny, uproszczony i zintegrowany ekosystem. Niektóre z tych rzeczy będą znajome, ale wiele, naprawdę wiele, będzie całkowicie nowych.
W rozmowie z chińskimi mediami Feige ujawnił, że wewnątrz Marvel Studios opracowane są już plany filmowe do 2042 roku. Z jego słów można wywnioskować też, że następna faza MCU będzie w dużej mierze opierać się na mutantach i X-Men. Zaraz jednak zaczął się asekurować, że to tak długi okres czasu, że naprawdę nie może przewidzieć, ile z tych planów zostanie zrealizowanych.
A tymczasem "Avengers: Doomsday" trafią do kin w grudniu. Parę dni temu widowisko doczekało się pierwszego pełnego zwiastuna. Po sieci krążą jednak plotki, że na tegorocznym Comic-Conie w San Diego Marvel pokaże inny zwiastun filmu.