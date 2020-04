Groza niejedno ma imię. Kwietniowe nowości wydawnictwa Vesper

W tym miesiącu Wydawnictwo Vesper przygotowało aż trzy premiery. Łączy je wspólny mianownik, jakim jest gatunek literacki: groza – choć każda z nich prezentuje jej nieco odmienne oblicze. Powstały w różnym okresie, prezentują więc różne podejścia do tej specyficznej literatury gatunkowej. Mamy zatem współczesny thriller psychologiczny z apokalipsą w tle, pulpowego klasyka z lat 80. XX wieku oraz nastrojowy, klimatyczny horror z jego "złotej ery", czyli sprzed niemal półwiecza.Jako pierwszą proponujemy "Chatę na krańcu świata". Jej autor – Paul Tremblay – to postać, która w świecie literackiej grozy robi coraz większą karierę. W Polsce autor ten znany jest ze świetnie przyjętej "Głowy pełnej duchów", za którą zdobył statuetkę Bram Stoker Award 2015 – prestiżową nagrodę, przyznawaną w dziedzinie literatury grozy. Sukces ten powtórzył dwa lata temu – właśnie "Chatą na krańcu świata", która zwyciężyła w kategorii Najlepszy Horror Roku 2018. Książka zdobyła też Locus Award 2019 dla najlepszego horroru. Powieść świeża, nietuzinkowa, gęsta i klaustrofobiczna, oburzy jednych, zachwyci drugich, ale mało kogo pozostawi obojętnym.Druga z premier to wznowienie kultowej "Twierdzy" F. Paula Wilsona. Druga wojna światowa, elitarny oddział SS, wiekowa twierdza w górach Rumunii, czające się w mroku pradawne zło, stary żydowski naukowiec i jego atrakcyjna, inteligentna córka, tajemniczy przybysz czy może być lepszy przepis na pulpowe arcydzieło? "Twierdza" to jeden z tych tytułów, których szalona popularność w początkach lat 90. XX wieku sprawiła, że horror na dobre zagościł w sercach polskich miłośników literatury rozrywkowej. To powieść, od której warto rozpocząć przygodę z tym gatunkiem literackim.Wydanie trzeciego z polecanych tytułów zapełni jedną z wielkich "białych plam" na mapie literackiego horroru w Polsce. Napisane w 1973 roku "Całopalenie" (ang. "Burnt Offerings") Roberta Marasco to powieść, która pod względem literackim w niczym nie odbiega od najbardziej znanych powieści grozy tamtego okresu: "Dziecka Rosemary" czy "Egzorcysty", i przez znawców gatunku stawiana jest z nimi w jednym rzędzie. Na relatywnie niską popularność i rozpoznawalność tej powieści wpływa kilka czynników, choć kluczowy wydaje się brak udanej i spektakularnej ekranizacji, jak miało to miejsce w przypadku dzieł Levina i Blatty'ego. Sama powieść jednak, z jej niespiesznym tempem, powoli narastającą, duszną i klaustrofobiczną atmosferą, wspaniale zarysowanymi postaciami, grozą opartą na niedomówieniach i klimacie, a nie krwawych i brutalnych scenach, stała się dziełem absolutnie kanonicznym, które koniecznie musi znaleźć się w biblioteczne konesera literackiego horroru. "Całopalenie", powieść o nawiedzonym domu, stała się inspiracją i dla "Amityville Horror" Jaya Ansona, i dla słynnego "Lśnienia" Stephena Kinga.Szukaj książek na naszej stronie z 40% rabatem i natychmiastową wysyłką: https://bit.ly/2Shfphj