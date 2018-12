Grudzień w HBO GO – nowe seriale i filmy

Koniec roku w HBO GO wypełniony będzie nowymi tytułami zarówno serialowymi jak i filmowymi. Miesiąc rozpocznie się od premiery dwóch azjatyckich seriali produkcji HBO –, czyli przeniesionej do współczesnego Tokio japońskiej interpretacji opowieści autorstwa Sir Arthura Conana Doylea o Sherlocku Holmesie, w której głównymi bohaterkami są kobiety oraz serialu Folklor będącego antologią horroru, składającą się z sześciu opowieści inspirowanych mitami głęboko zakorzenionymi w azjatyckiej tradycji. Premierowo dodany zostanie także miniserial o dziennikarzach i redaktorach pracujących w brytyjskiej prasie pt.W grudniu z trzecim sezonem powróci. W pierwszej połowie miesiąca swoją premierę będzie miał też drugi sezon serialu Odpowiednik. Do HBO GO dodanych zostanie również dziewięć sezonów wielokrotnie nominowanego do Złotego Globu serialu komediowego o perypetiach pewnej amerykańskiej rodziny z Edem ONeillem oraz Sofią Vergarą Wśród grudniowych nowości filmowych w HBO GO znajdą się m.in.czy. W tym miesiącu także fani produkcji o superbohaterach znajdą coś dla siebie. Do serwisu premierowo zostanie dodany filmBiblioteka HBO GO wzbogacona zostanie również o nowości dla młodszych widzów. Wśród premier będą między innymi filmy tj.oraz "Jeździec znikąd", a także seriale:czy. Pojawią się też kolejne sezony uwielbianych przez dzieciorazW grudniu swoją premierę będzie miał m.in. dokument badający przyczyny śmierci czarnoskórej aktywistki, która w 2015 roku została znaleziona martwa w areszcie policyjnym Powiedz jej imię: Życie i śmierć Sandry Bland. Z myślą o wszystkich fanach Gry o tron, którzy już zaczęli odliczanie do premiery finałowego sezonu przygotowane zostały dwie produkcje specjalne, które przypomną widzom najważniejszych bohaterów i wszystkie rody: Gra o tron – Bohaterowie oraz Gra o tron – Rody.W wigilię w HBO GO pojawi się również zapis koncertu Nick Cave & The Bad Seeds promujący płytę Skeleton Tree - Distant Sky: Nick Cave & The Bad Seeds: koncert w Kopenhadze.Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się około 800 filmów i ponad 200 seriali.Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w grudniu: