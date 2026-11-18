Grupa LEGO zaprezentowała pierwszy w historii musical inspirowany serią LEGO Friends: "LEGO® Friends: Heartlake The Musical", który zadebiutował na oficjalnym kanale Grupy LEGO w serwisie YouTube.
Film "LEGO® Friends: Heartlake The Musical
" trafił do widzów na całym świecie za pośrednictwem sieci partnerów telewizyjnych i streamingowych, w tym serwisów Netflix, Peacock, Tubi, RTL oraz AMC Networks na wybranych rynkach.
Film odkrywa uniwersum LEGO Friends w 50-minutowej przygodzie, która śledzi losy Daisy (w tej roli Jada Langley) - bystrej i kreatywnej nastolatki mierzącej się z wielką przeprowadzką oraz poszukiwaniem własnego miejsca na świecie.
Musical "LEGO® Friends: Heartlake The Musical
", którego producentem wykonawczym jest uznany reżyser Kenny Ortega
, producentem jest studio Final Pixel, a reżyserem - ceniony twórca filmowy Paul Becker
, celebruje siłę przyjaźni, kreatywności i wyrażania siebie. To podnosząca na duchu opowieść pełna muzyki, ciepła i przygód.
Dzięki czterem oryginalnym utworom napisanym wyłącznie na potrzeby musicalu po raz pierwszy przeniesiono uwielbiane postacie LEGO Friends ze świata klocków na ekran z udziałem aktorów. Spektakularne występy, dynamiczna choreografia oraz nowatorska technologia wirtualnej produkcji od Final Pixel przekształciły Heartlake City w tętniący życiem świat, inspirowany historiami, bohaterami i miejscami, które fani doskonale znają i kochają.
Od momentu debiutu w 2012 roku seria LEGO Friends stała się jedną z najbardziej uwielbianych autorskich marek Grupy LEGO. Wyszła daleko poza tradycyjną zabawę klockami dzięki serialom animowanym, treściom cyfrowym, książkom oraz angażującym doświadczeniom, które zyskały popularność wśród odbiorców na całym świecie. Poprzez "LEGO® Friends: Heartlake The Musical
" Grupa LEGO kontynuowała rozwój tego uniwersum, po raz pierwszy realizując świat Heartlake City w formule produkcji filmowej. Kenny Ortega, executive producer, powiedział: Jako osoba, która przez całe życie wierzy w siłę muzyki i opowiadania historii, cieszę się, że mogę być częścią tego przedsięwzięcia. Razem z moim wieloletnim partnerem kreatywnym Paulem Beckerem oraz utalentowanymi filmowcami z Final Pixel stworzyliśmy świat pełen magii, empatii i nieograniczonych możliwości. Najbardziej podoba mi się to, że pod całym tym widowiskiem Heartlake The Musical kryje się opowieść o odnajdywaniu swoich ludzi, akceptacji tego, kim się jest, oraz odkrywaniu, że wzajemne wsparcie pozwala osiągać niesamowite rzeczy. A to w stu procentach oddaje ducha uniwersum LEGO Friends!. Stworzenie naszego pierwszego aktorskiego musicalu to kamień milowy dla serii LEGO Friends i ekscytujący krok w rozwoju doświadczeń narracyjnych, jakie oferujemy naszym fanom
- Jill Wilfert, SVP, Global Entertainment Partners & Content w Grupie LEGO
, dodała. W swojej istocie Heartlake The Musical celebruje siłę wyobraźni. Poza autorską muzyką i spektakularnymi występami ożywia kreatywność wpisaną w markę LEGO, pokazując dziewczynkom, że mogą budować znacznie więcej niż tylko modele - mogą budować historie, przyjaźnie, nowe możliwości oraz pozytywne zmiany. Ze świata klocków, przez ekran i jeszcze dalej - wejdź do świata LEGO Friends!
7 listopada w wybranych kinach Helios w całej Polsce odbyły się specjalne, otwarte seanse kinowe musicalu "LEGO® Friends: Heartlake The Musical
". W stolicy seanse trwały od 6 listopada do 8 listopada i towarzyszyła im dedykowana strefa LEGO Friends.
Niezależnie od tego, czy chodzi o wspólne śpiewanie piosenek z musicalu, uwalnianie kreatywności podczas zabawy, czy spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi - seans zapewnił fanom w każdym wieku niezapomniane wrażenia ze świata LEGO Friends.
Film jest już dostępny na oficjalnym kanale LEGO w serwisie YouTube
, gdzie można odkryć ożywiony świat przyjaźni, kreatywności oraz wyobraźni.
Informacja sponsorowana