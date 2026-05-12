Grupa TAURON partnerem tytularnym festiwalu Nowe Horyzonty. Prezentujemy identyfikację wizualną

Kino to sztuka, która nie istnieje bez energii – i to w sensie dosłownym. Partnerstwo z Grupą TAURON jest więc naturalnym połączeniem, które umożliwi nam rozwój dobrej energii na wielu różnych płaszczyznach. Od 23 lipca do 2 sierpnia (i do 9 sierpnia online) zapraszamy do Wrocławia na 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TAURON Nowe Horyzonty. Oprócz prezentacji naszego partnera tytularnego, dziś mamy także przyjemność pochwalić się tegoroczną identyfikacją wizualną, której przyświecać będzie hasło "kino – światło po horyzont".
Zacznijmy od podstaw. Współpraca z Grupą TAURON to nie tylko impuls do rozwoju kreatywnej, artystycznej energii, powstającej na styku między twórczyniami i twórcami a festiwalową publicznością, ale to także powrót do źródeł – zapewnienie najważniejszego bodźca wprawiającego w ruch projektory, a z nimi całą nowohoryzontową machinę. To również spojrzenie w przyszłość, bo Grupa TAURON jest jednym z prekursorów inwestujących w zrównoważoną energetykę i odnawialne źródła. Kino to energia – światła, emocji i idei. Cieszymy się, że wspieramy wydarzenie, które z taką odwagą patrzy poza horyzont. Partnerstwo Grupy TAURON z festiwalem Nowe Horyzonty to spotkanie dwóch światów, które wierzą w moc światła i odważnie patrzą w przyszłość. Zarówno w kinie, jak i w energetyce to właśnie odwaga pozwala przełamywać schematy, otwierać nowe perspektywy i osiągać więcej – tworząc przestrzeń dla innowacji, sztuki oraz zrównoważonego rozwoju
– podkreśla Justyna Łukawska, dyrektorka wykonawcza ds. komunikacji TAURON Polskiej Energii. Bardzo się cieszymy z powierzonego nam zaufania ze strony tak wyjątkowego partnera, jakim jest TAURON. Z ekscytacją wchodzimy w nowy rozdział w historii Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Naszym zadaniem jest promocja sztuki; artystek i artystów, którzy tworzą wyjątkowe kino – a dzięki temu partnerstwu zyskujemy kolejne, bardzo ważne wsparcie
– mówi Dorota Lech, dyrektorka MFF TAURON Nowe Horyzonty.
Kino – światło po horyzont
Film to zręczne operowanie światłem, kino to magia świecącego projektora, który króluje w ciemnej sali i tak dalej, i tak dalej. Można pójść w stronę oczywistych skojarzeń i metafor, ale głównym zadaniem Nowych Horyzontów jest poszukiwanie tego, co wymyka się prostym definicjom, utartym schematom; bardziej interesuje nas świat pomiędzy i wzajemne przenikanie się granic różnych zjawisk. W tegorocznej identyfikacji wizualnej światło rzeczywiście świeci po horyzont, ale główny akcent kładziemy właśnie na to, co powstaje gdzieś pomiędzy – na styku światła i cienia, w odbiciu, w refleksach. Samo światło nie jest też jednorodne: ulega załamaniu i rozszczepieniu, ale w jego wyniku zyskujemy finalnie jeszcze więcej barw. Tak jak w festiwalowym programie – nic tu nie jest monochromatyczne
– zaznacza Michał Weksler, dyrektor kreatywny festiwalu TAURON Nowe Horyzonty.
Ambasadorką tegorocznej zabawy światłem niezmiennie jest nasza festiwalowa jaskółka, która zadomowiła się w identyfikacji – jako zwiastunka nadziei na horyzoncie – już sześć lat temu. Wypatrujcie jej w mieście, bo pierwsze, materialne realizacje wszystkich projektów zaczęły rozgaszczać się w majowym słońcu.
Tegoroczną koncepcję identyfikacji przygotowali wspólnie Michał Weksler z Jerzym Skakunem i Joanną Górską ze studia graficznego HOMEWORK.
Pełny program festiwalu ogłosimy 7 lipca
. Trwa sprzedaż karnetów, akredytacji dziennikarskich i branżowych oraz biletów na wydarzenia muzyczne w klubie festiwalowym w ramach 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty.