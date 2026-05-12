Grupa TAURON partnerem tytularnym festiwalu Nowe Horyzonty. Prezentujemy identyfikację wizualną

Kino – światło po horyzont

Zacznijmy od podstaw. Współpraca z Grupą TAURON to nie tylko impuls do rozwoju kreatywnej, artystycznej energii, powstającej na styku między twórczyniami i twórcami a festiwalową publicznością, ale to także powrót do źródeł – zapewnienie najważniejszego bodźca wprawiającego w ruch projektory, a z nimi całą nowohoryzontową machinę. To również spojrzenie w przyszłość, bo Grupa TAURON jest jednym z prekursorów inwestujących w zrównoważoną energetykę i odnawialne źródła.– podkreśla Justyna Łukawska, dyrektorka wykonawcza ds. komunikacji TAURON Polskiej Energii.– mówi Dorota Lech, dyrektorka MFF TAURON Nowe Horyzonty.Film to zręczne operowanie światłem, kino to magia świecącego projektora, który króluje w ciemnej sali i tak dalej, i tak dalej. Można pójść w stronę oczywistych skojarzeń i metafor, ale głównym zadaniem Nowych Horyzontów jest poszukiwanie tego, co wymyka się prostym definicjom, utartym schematom; bardziej interesuje nas świat pomiędzy i wzajemne przenikanie się granic różnych zjawisk.– zaznacza Michał Weksler, dyrektor kreatywny festiwalu TAURON Nowe Horyzonty.Ambasadorką tegorocznej zabawy światłem niezmiennie jest nasza festiwalowa jaskółka, która zadomowiła się w identyfikacji – jako zwiastunka nadziei na horyzoncie – już sześć lat temu. Wypatrujcie jej w mieście, bo pierwsze, materialne realizacje wszystkich projektów zaczęły rozgaszczać się w majowym słońcu.Tegoroczną koncepcję identyfikacji przygotowali wspólnie Michał Weksler z Jerzym Skakunem i Joanną Górską ze studia graficznego HOMEWORK.Pełny program festiwalu ogłosimy. Trwa sprzedaż karnetów, akredytacji dziennikarskich i branżowych oraz biletów na wydarzenia muzyczne w klubie festiwalowym w ramach 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty.