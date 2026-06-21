Grzegorz Łoszewski Prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Grzegorz Łoszewski został wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SFP, które odbyło się 20 czerwca 2026 roku w Warszawie. Władze Stowarzyszenia zostały powołane na czteroletnią kadencję. - Chciałbym serdecznie podziękować Członkiniom i Członkom za ten wybór, który odbieram jako ogromny kredyt zaufania oraz akceptację moich dotychczasowych działań. Wyprowadzamy nasze Stowarzyszenie na prostą i odzyskujemy jego prestiż, a jest z czego czerpać, bo w tym roku obchodzimy 60-lecie SFP. Wierzę, że dzięki szerokiej współpracy będziemy zdolni bronić naszych interesów oraz realizować nasze filmowe marzenia. Głęboko wierzę, że mając sprzymierzeńca w postaci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uda nam się odbudować źródła finansowania i wzmocnić pozycję polskich niezależnych producentów. Przed nami wiele wyzwań, ale jesteśmy na dobrej drodze do ich realizacji
- powiedział Grzegorz Łoszewski
, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
W skład Zarządu Głównego SFP weszli również: Elżbieta Benkowska
, Karolina Bielawska
, Mirosław Bork
, Joanna Didik, Janusz Gauer, Wojciech Jagiełło
, Wiktor Piątkowski
, Ewa Pytka
, Allan Starski
, Michał Szczęśniak
, Piotr Śliwiński
oraz Alicja Witkowska
. Grzegorz Łoszewski
jest scenarzystą z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Jest autorem takich filmów jak "Komornik
", "Minghun
" i "Bez wstydu
", a także współtwórcą popularnych seriali "Ojciec Mateusz
", "Kasia i Tomek
" oraz "Miodowe lata
". Pisze również sztuki teatralne i spektakle Teatru Telewizji.
Jest laureatem licznych nagród, w tym Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Polskich Nagród Filmowych Orły oraz prestiżowego konkursu Hartley-Merrill. Jego twórczość była doceniana również na arenie międzynarodowej, m.in. podczas Berlinale.
Od 2024 roku pełni funkcję Prezesa SFP, którą objął w trudnym dla organizacji okresie. Za jego kadencji Stowarzyszenie doprowadziło do wprowadzenia tantiem z internetu do polskiego prawa oraz nowelizacji opłaty od czystych nośników. Wcześniej przez wiele lat działał w Zarządzie Koła Scenarzystów SFP i współtworzył Gildię Scenarzystów Polskich.
Od blisko dwóch dekad związany jest z edukacją filmową. Współpracuje z PWSFTviT w Łodzi, Gdyńską Szkołą Filmową i Szkołą Wajdy. Jako ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uczestniczy w pracach instytutu od początku jego działalności. Jest także inicjatorem Okrągłego Stołu w sprawie tantiem oraz współorganizatorem prac nad nowym systemem finansowania polskiej produkcji filmowej. W swojej działalności konsekwentnie stawia na transparentność i przestrzeganie zasad legalizmu.
O Stowarzyszeniu Filmowców Polskich
Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest największą organizacją zrzeszającą ludzi filmu w Polsce. Od 1966 roku reprezentuje interesy twórców i środowiska filmowego, skupiając dziś blisko 2500 członkiń i członków reprezentujących wszystkie zawody filmowe.
Zakres działalności SFP obejmuje ochronę praw twórców, zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi za pośrednictwem SFP-ZAPA, promocję kultury filmowej w kraju i za granicą, a także produkcję filmową realizowaną przez Studio Munka SFP. Stowarzyszenie jest organizatorem lub współorganizatorem najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, w tym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”.
Szczególne miejsce w działalności SFP zajmuje edukacja i promocja kina dla młodej widowni, realizowana m.in. w ramach programu „Polskie Kino Młodego Widza” i sekcji „Gdynia Dzieciom”. Stowarzyszenie prowadzi również szeroką działalność socjalną, wspierając filmowców w trudnych sytuacjach życiowych, ułatwiając start zawodowy młodym twórcom oraz zapewniając pomoc prawną i możliwość korzystania z Domów Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym i Sopocie.