Guillermo Del Toro kręci film o porwaniu swojego ojca? Reżyser wraca do Meksyku

Guillermo Del Toro szykuje przerwę od potworów i fantastyki. Reżyser "Frankensteina" chce wrócić do Meksyku i nakręcić pierwszy hiszpańskojęzyczny film od czasu "Labiryntu fauna". Co ciekawe, będzie to projekt inspirowany wydarzeniem z biografii twórcy.
Del Toro szykuje autobiograficzny projekt? Del Toro
podzielił się swoim planem w wywiadzie z "L.A. Times", zdradzając, że scenariusz istnieje już w jakiejś formie, a film będzie być może najbardziej osobistym, jaki zrobił. To opowieść o porwaniu z trzech punktów widzenia. Ofiary, porywaczy i jeszcze jednej osoby, której na razie nie zdradzę
, powiedział twórca. W latach 90., kiedy Del Toro kręcił "Mutanta", jego ojciec, Federico został porwany w Guadalajarze.
Porywacze zażądali okupu w wysokości miliona dolarów. Del Toro
nie miał takich pieniędzy, ale z pomocą przyszedł James Cameron
: reżyser nie tylko wyłożył sumę, ale też skontaktował kolegę z profesjonalnym negocjatorem, który pomógł zająć się wymianą.
Po 72 dniach porwany został uwolniony. Wydarzenie wstrząsnęło twórcą "Labiryntu fauna
" tak bardzo, że niedługo potem przeprowadził się z rodziną do USA. Jego ojciec postanowił jednak zostać w Meksyku.
Obecnie Del Toro
pracuje nad animacją "The Buried Giant" dla Netfliksa. Jego ostatni film to "Frankenstein
".
"Frankenstein" – zwiastun
Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.