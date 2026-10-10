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Guillermo Del Toro kręci film o porwaniu swojego ojca? Reżyser wraca do Meksyku

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Guillermo+Del+Toro+kr%C4%99ci+film+o+porwaniu+swojego+ojca+Re%C5%BCyser+wraca+do+Meksyku-169033
Guillermo Del Toro kręci film o porwaniu swojego ojca? Reżyser wraca do Meksyku
źródło: Forum
autor: CraSH/imageSPACE / MEGA
Guillermo Del Toro szykuje przerwę od potworów i fantastyki. Reżyser "Frankensteina" chce wrócić do Meksyku i nakręcić pierwszy hiszpańskojęzyczny film od czasu "Labiryntu fauna". Co ciekawe, będzie to projekt inspirowany wydarzeniem z biografii twórcy.
      

Del Toro szykuje autobiograficzny projekt? 




Del Toro podzielił się swoim planem w wywiadzie z "L.A. Times", zdradzając, że scenariusz istnieje już w jakiejś formie, a film będzie być może najbardziej osobistym, jaki zrobił.

To opowieść o porwaniu z trzech punktów widzenia. Ofiary, porywaczy i jeszcze jednej osoby, której na razie nie zdradzę, powiedział twórca.

W latach 90., kiedy Del Toro kręcił "Mutanta", jego ojciec, Federico został porwany w Guadalajarze. Porywacze zażądali okupu w wysokości miliona dolarów. Del Toro nie miał takich pieniędzy, ale z pomocą przyszedł James Cameron: reżyser nie tylko wyłożył sumę, ale też skontaktował kolegę z profesjonalnym negocjatorem, który pomógł zająć się wymianą.
          
Po 72 dniach porwany został uwolniony. Wydarzenie wstrząsnęło twórcą "Labiryntu fauna" tak bardzo, że niedługo potem przeprowadził się z rodziną do USA. Jego ojciec postanowił jednak zostać w Meksyku.

Obecnie Del Toro pracuje nad animacją "The Buried Giant" dla Netfliksa. Jego ostatni film to "Frankenstein".
     

"Frankenstein" – zwiastun




Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.

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