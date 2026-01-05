Sztuka nie jest ważna? Tak zaczyna się faszyzm – mówi Guillermo del Toro

Sezon nagród pozostaje też okresem spiętrzających się przemówień i podziękowań, które twórcy filmowi deklamują ze scen kolejnych uroczystych gal. Z całej tej grupy szczególną uwagę zwrócił na siebie ostatnio Guillermo del Toro. Odbiór nagrody reżyserskiej za "Frankensteina" w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Palm Springs stał się dla niego okazją do wygłoszenia apelu do filmowców. Niewielu jednak spodziewało się jego mocy. Twórca "Kształtu wody" w umniejszaniu roli sztuki w dyskursie publicznym odnalazł bowiem początki faszyzmu.
Co dokładnie powiedział Guillermo del Toro?
Po głośnym sprzeciwie wobec narzędzi AI wykorzystywanych w sztuce filmowej, Guillermo del Toro
znowu staje się języczkiem uwagi przez swoje bezkompromisowe wypowiedzi. Tym razem ewidentnie na sercu leżało mu umniejszanie roli sztuki, ignorowanej i trywializowanej przez współczesny dyskurs. Ze sceny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Palm Springs powiedział: Bądźcie życzliwi, zaangażowani i pełni wiary w swoją sztukę. Moment, gdy ludzie mówią wam, że sztuka nie jest ważna, jest zawsze wstępem do faszyzmu. Kiedy mówią, że to nie ma znaczenia; kiedy mówią, że jakaś pie***ona aplikacja potrafi tworzyć sztukę, odpowiedzcie: "Skoro to nie jest ważne, to dlaczego, do cholery, oni tak bardzo tego chcą?" Odpowiedź brzmi: ponieważ wydaje im się, że mogą zohydzić nam wszystko, co może uczynić nas trochę lepszymi, trochę bardziej ludzkimi. W moim rozumieniu i w mojej sztuce ta moc obejmuje także potwory
– powiedział del Toro
.
W dalszej części przemówienia autor spuentował myśl słowami: Czasami świat staje się tak skomplikowany, że można go wyjaśnić tylko z pomocą siły potworów. Właśnie w takich czasach teraz żyjemy.
Nagroda reżyserska za "Frankensteina
" tylko udowadnia, że Guillermo del Toro
po raz kolejny czeka pracowity okres promocyjny przed ceremoniami najważniejszych statuetek w branży. Po "Pinokio
", "Zaułku koszmarów
" i przede wszystkim oscarowym "Kształcie wody
" wydaje się, że meksykański twórca powinien być jednak do niego odpowiednio przygotowany.
