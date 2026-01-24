Newsy Filmy Inne Netflix zniszczy kino? Nie wg del Toro i Finchera
World of Reel
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
David Fincher i Guillermo del Toro to twórcy, którzy podpisali wielomilionowe kontrakty z Netfliksem. Na potrzeby platformy stworzyli takie tytuły jak "Mank", "Zabójca" czy "Guillermo del Toro: Pinokio" i "Frankenstein". Najwyraźniej są zadowoleni z warunków współpracy i szybko nie usłyszymy z ich strony krytyki streamingowego giganta. 

Fincher i del Toro bronią Netfliksa


Podczas zorganizowanej przez Netflix sesji Q&A Fincher i del Toro rozmawiali m.in. o tym, czym jest kino i jaki wpływ mają na nie platformy streamingowe.

GettyImages-2213443653.jpg Getty Images © Charley Gallay

Guillermo del Toro: Ludzie próbują teraz zdefiniować kino. Czy jego istotą jest rozmiar ekranu czy rozmiar idei? 
David Fincher: Na pewno nie coś, co da się wyrazić w długości i szerokości.
Guillermo del Toro: Definiuje się samo przez się. Kiedy masz 120 osób – obsadę i ekipę – które dają z siebie wszystko, myślę, że publiczność to czuje – i wtedy nazywają to filmem. 

Nie jest tajemnicą, że Fincher chwali sobie współpracę z Netfliksem. W 2023 roku, gdy na ekrany zmierzał "Zabójca", w rozmowie z "Le Monde" twórca powiedział: 

Bądźmy szczerzy. Pracowałem dla większości dużych studiów filmowych. I kiedy mówisz im "Te efekty specjalne muszę zrobić w 4K", ich pierwsza reakcja to "Ojej, ale dlaczego to takie drogie?". Wzdrygają się przed najmniejszym wydatkiem. W przypadku Netfliksa jest inaczej. Nigdy nie mieli zastrzeżeń do tego typu wyborów. Przyjęli standard, który był logiczny dla filmowców. Netflix ma zdecydowanie najlepszą kontrolę jakości w całym Hollywood.

Zobacz zwiastun "Frankensteina"


"Frankenstein" walczy o Oscary w dziewięciu kategoriach, m.in. najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany i najlepszy aktor drugoplanowy (Jacob Elordi). Przypominamy zwiastun:  


