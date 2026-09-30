Guillermo del Toro próbował przenieść "BioShocka" na ekran. "Katastrofalne rozmowy"

Po niemal dwóch dekadach plotek Guillermo del Toro potwierdził, że rzeczywiście prowadził rozmowy w sprawie ekranizacji "BioShocka". Reżyser próbował przenieść popularną grę na duży ekran, ale projekt zakończył się na etapie rozmów. Jak dziś wspomina, nie były to udane dyskusje.
Del Toro o niezrealizowanym projekcie
Del Toro Getty Images © Monica Schipper
stwierdził: Adaptowanie "BioShocka", oznaczało kilka rozmów. Prawdopodobnie były to jedne z najbardziej katastrofalnych rozmów, jakie kiedykolwiek odbyłem. Więc nie, do cholery.
Reżyser zwrócił uwagę na różnice między opowiadaniem historii w grach i filmach. Jego zdaniem oba media mogą być podobne pod względem języka wizualnego, ale różni się sposób prowadzenia narracji. Dynamika gry wideo bardzo różni się od filmu. Mogą być podobne pod względem filmowym, jeśli chodzi o ruch kamery i tym podobne rzeczy, ale sposób opowiadania historii jest zupełnie inny, ponieważ nie rozwiązujesz zagadek. Nie składasz elementów w całość.
Plotki o jego potencjalnym zaangażowaniu w filmowego "BioShocka" pojawiły się w internecie już w 2008 roku, zaledwie rok po premierze pierwszej gry. Del Toro
przez lata nie potwierdzał tych informacji, choć wielokrotnie mówił, że produkcja należy do jego ulubionych gier. Dziś wiadomo już, że ekranizacja "BioShocka
" rzeczywiście była jednym z projektów, przy których reżyser miał okazję pracować. Nie wiadomo jednak, jak daleko zaszły przygotowania ani z jakiego dokładnie powodu projekt ostatecznie upadł.
Filmowy "BioShock
" nadal ma jednak powstać. Za nową wersję odpowiada Francis Lawrence
, reżyser między innymi serii "Igrzyska śmierci
". Producent Roy Lee
potwierdził w 2025 roku, że film będzie oparty na pierwszej części gry. Nad scenariuszem pracują obecnie Justin Rhodes
, autor "Terminatora: Mrocznego przeznaczenia
", oraz sam Lawrence
. Produkcja nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.
"Bioshock" - zwiastun gry