Newsy Filmy Gunn odchodzi, a Francis Lawrence znów wierzy w "Constantine'a 2" z Keanu Reevesem
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Gunn odchodzi, a Francis Lawrence znów wierzy w "Constantine'a 2" z Keanu Reevesem

Variety / autor: /
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Gunn odchodzi, a Francis Lawrence znów wierzy w &quot;Constantine'a 2&quot; z Keanu Reevesem
Francis Lawrence znów wierzy, że długo wyczekiwany sequel "Constantine'a" z Keanu Reevesem może w końcu powstać. Reżyser przyznał w rozmowie z Colliderem, że po odejściu Jamesa Gunna i Petera Safrana z kierownictwa DC Studios pojawiła się nowa szansa na realizację projektu. Jak wyjaśnił, dotychczasowe władze studia stanowiły przeszkodę w doprowadzeniu filmu do skutku.

Temat kontynuacji powraca od lat




Lawrence stwierdził: Nie chcę, żeby ktokolwiek tracił pracę, więc nie chodzi tu o czerpanie satysfakcji z czyjegoś nieszczęścia. Powiem jednak, że próbujemy nakręcić "Constantine'a 2" od ponad 20 lat. Mamy pomysł i scenariusz, chcemy zrealizować ten film, ale ludzie, którzy dotąd kierowali DC, nam to utrudniali.

Twórca podkreślił, że chęć powrotu do świata pierwszego "Constantine'a" podzielają również Keanu Reeves i producent Akiva Goldsman. W projekt zaangażowany jest także J.J. Abrams. Teraz wiele zależy od tego, czy nowe kierownictwo dojdzie do porozumienia i zgodzi się na kontynuację w dotychczasowej wersji. Lawrence zaznaczył przy tym, że ewentualny sequel nie musiałby kolidować z inną ekranizacją komiksowego bohatera. Jeśli DC chciałoby wprowadzić własną wersję Constantine'a do wspólnego uniwersum, obie produkcje mogłyby funkcjonować równolegle.

O kontynuacji mówi się od lat. W lutym 2025 roku Reeves informował, że wraz z twórcami opracował historię, którą przedstawił DC Studios, a studio zgodziło się na próbę napisania scenariusza. Za jego przygotowanie miał odpowiadać Goldsman.

"Constantine" - zwiastun



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