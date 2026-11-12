Gunn odchodzi, a Francis Lawrence znów wierzy w "Constantine'a 2" z Keanu Reevesem

Francis Lawrence znów wierzy, że długo wyczekiwany sequel "Constantine'a" z Keanu Reevesem może w końcu powstać. Reżyser przyznał w rozmowie z Colliderem, że po odejściu Jamesa Gunna i Petera Safrana z kierownictwa DC Studios pojawiła się nowa szansa na realizację projektu. Jak wyjaśnił, dotychczasowe władze studia stanowiły przeszkodę w doprowadzeniu filmu do skutku.
Temat kontynuacji powraca od lat Lawrence
stwierdził: Nie chcę, żeby ktokolwiek tracił pracę, więc nie chodzi tu o czerpanie satysfakcji z czyjegoś nieszczęścia. Powiem jednak, że próbujemy nakręcić "Constantine'a 2" od ponad 20 lat. Mamy pomysł i scenariusz, chcemy zrealizować ten film, ale ludzie, którzy dotąd kierowali DC, nam to utrudniali.
Twórca podkreślił, że chęć powrotu do świata pierwszego "Constantine'a
" podzielają również Keanu Reeves
i producent Akiva Goldsman
. W projekt zaangażowany jest także J.J. Abrams
. Teraz wiele zależy od tego, czy nowe kierownictwo dojdzie do porozumienia i zgodzi się na kontynuację w dotychczasowej wersji. Lawrence
zaznaczył przy tym, że ewentualny sequel nie musiałby kolidować z inną ekranizacją komiksowego bohatera. Jeśli DC chciałoby wprowadzić własną wersję Constantine'a do wspólnego uniwersum, obie produkcje mogłyby funkcjonować równolegle.
O kontynuacji mówi się od lat. W lutym 2025 roku Reeves
informował, że wraz z twórcami opracował historię, którą przedstawił DC Studios, a studio zgodziło się na próbę napisania scenariusza. Za jego przygotowanie miał odpowiadać Goldsman
.
"Constantine" - zwiastun