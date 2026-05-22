Gwiazda "The Mandalorian" i "The Boys" w Poznaniu!

Są aktorzy, którzy potrafią zagrać czarny charakter. I jest Giancarlo Esposito – człowiek, który sprawia, że widzowie kibicują złoczyńcom, nawet jeśli doskonale wiedzą, że nie powinni.
Już podczas Pyrkonu 2026 do Poznania
przyjedzie jedna z największych gwiazd współczesnych seriali i kina. Giancarlo Esposito spotka się z fanami na żywo
, weźmie udział w festiwalowych punktach programu, a uczestnicy wydarzenia będą mogli zdobyć jego autograf oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z aktorem.
Człowiek, który stworzył jednego z najlepszych serialowych antagonistów
Esposito to nazwisko, którego fanom popkultury właściwie nie trzeba przedstawiać. Już na zawsze zapisał się w historii telewizji rolą Gustavo „Gusa” Fringa – spokojnego, perfekcyjnie opanowanego bossa narkotykowego imperium z "Breaking Bad
" i "Better Call Saul
”. Jego kreację zdecydowanie można wpisać na listę z najlepszymi antagonistami w historii seriali.
Miłośnicy "Gwiezdnych wojen
" kojarzą go z kolei jako Moffa Gideona z "The Mandalorian
", a fani komiksowych klimatów mogą znać go z roli Stana Edgara w "The Boys
". Esposito
pojawił się także w takich produkcjach jak "The Gentlemen
”, "Kalejdoskop
” czy gra "Far Cry 6
”, gdzie wcielił się w dyktatora Antóna Castillo.
Jedno jest pewne – nieważne, czy stoi po stronie Imperium, kartelu czy korporacji superbohaterów, każda scena z jego udziałem natychmiast przyciąga uwagę.
Spotkanie, autografy i wspólne zdjęcia
Podczas Pyrkonu 2026 będzie można usłyszeć aktora na scenie, poznać kulisy jego pracy i dowiedzieć się więcej o rolach, które przyniosły mu światową rozpoznawalność. Organizatorzy zapowiadają również możliwość zdobycia autografu oraz wykonania pamiątkowego zdjęcia
z Giancarlo Esposito
.
Dla fanów seriali, kina i gamingu to jedno z tych spotkań, które na długo zostają w pamięci.
Czym jest Pyrkon?
Pyrkon to największy festiwal fantastyki w Polsce
i jedno z najważniejszych wydarzeń popkulturowych w Europie. Każdego roku dziesiątki tysięcy uczestników spotykają się w Poznaniu
, by wspólnie świętować miłość do książek, filmów, seriali, gier, cosplayu i fantastyki w każdej możliwej formie. Edycja 2026 odbędzie się w dniach 19–21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
