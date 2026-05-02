Gwiazda "Andora" w aktorskiej wersji bajki "Zaplątani"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w Disneyu trwają przygotowania do realizacji filmu "Tangled". To aktorska wersja animacji "Zaplątani". Właśnie poznaliśmy kolejną gwiazdę produkcji.

Diego Luna w disnejowskiej bajce



Tym nowym nabytkiem jest Diego Luna. Aktor tym samym pozostaje w stajni Disneya, choć zmienia uniwersum. Niedawno mogliśmy go oglądać w serialu "Andor" ze świata Star Wars, a teraz będzie w "Tangled", aktorskiej wersji animacji "Zaplątani".

Kogo zagra? To na razie nie zostało ogłoszone. Wiemy za to, kogo spotka na planie. Główne role grają w filmie Teagan Croft oraz Milo Manheim. W obsadzie jest też Kathryn Hahn, której przypadła rola Gertrudy.

W "Zaplątanych" Flynn, uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników, znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności. 

Zdjęcia do "Tangled" ruszą już w czerwcu w Hiszpanii. Diego Luna pojedzie tam z Cannes, gdzie pokazywać będzie wyreżyserowany przez siebie film "Ceniza en la boca".

Za "Tangled" odpowiada Michael Gracey, czyli specjalista od muzycznych biografii, reżyser filmów "Król rozrywki" i "Better Man: Niesamowity Robbie Williams". Autorami scenariusza są Jennifer Kaytin Robinson ("Koszmar minionego lata") i Michael Montemayor.

