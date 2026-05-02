Gwiazda "Andora" w aktorskiej wersji bajki "Zaplątani"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w Disneyu trwają przygotowania do realizacji filmu "Tangled". To aktorska wersja animacji "Zaplątani". Właśnie poznaliśmy kolejną gwiazdę produkcji.
Diego Luna w disnejowskiej bajce
Tym nowym nabytkiem jest Diego Luna
. Aktor tym samym pozostaje w stajni Disneya, choć zmienia uniwersum. Niedawno mogliśmy go oglądać w serialu "Andor
" ze świata Star Wars
, a teraz będzie w "Tangled
", aktorskiej wersji animacji "Zaplątani
".
Kogo zagra? To na razie nie zostało ogłoszone. Wiemy za to, kogo spotka na planie. Główne role grają w filmie Teagan Croft
oraz Milo Manheim
. W obsadzie jest też Kathryn Hahn
, której przypadła rola Gertrudy.
Getty Images © Monica Schipper
W "Zaplątanych
" Flynn, uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników, znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę, dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności.
Zdjęcia do "Tangled"
ruszą już w czerwcu w Hiszpanii. Diego Luna
pojedzie tam z Cannes
, gdzie pokazywać będzie wyreżyserowany przez siebie film "Ceniza en la boca
".
Za "Tangled
" odpowiada Michael Gracey
, czyli specjalista od muzycznych biografii, reżyser filmów "Król rozrywki
" i "Better Man: Niesamowity Robbie Williams
". Autorami scenariusza są Jennifer Kaytin Robinson
("Koszmar minionego lata
") i Michael Montemayor
.
Zwiastun animacji "Zaplątani"