Oscary 2025: Karla Sofía Gascón odpowiada na żart Conana O'Briena

Conan O'Brien i afera tweetowa Gascón

Zwiastun filmu "Emilia Pérez"

W czasie swojego występu Conan O'Brien odniósł się do kontrowersji, jakie wzbudziło przypomnienie starych tweetów Karli Sofíi Gascón . Wpisy te wywołały kryzys egzystencjalny u wielu najbardziej aktywnych członków mediów społecznościowych z prawej i lewej strony.Antywoke'owcy mieli problem, bo wpisy Gascón dotyczące wcześniejszych gali oscarowych pełne były islamofobicznych i rasistowskich komentarzy, pod którymi chętnie by się podpisali. Ale przecież nie mogli wspierać osoby transpłciowej, która jest dla nich symbolem całego zła współczesnej cywilizacji.Z kolei osoby z progresywnej, lewej strony na jej wpisy reagowały oburzeniem. Jednak uciszanie osoby transpłciowej w sytuacji, kiedy walczą o to, by osoby te były słyszane i mogły wyrażać swoje poglądy, było dla nich mocno problematyczne. O'Brien odniósł się do wpisów Gascón i zwrócił się wprost do niej słowami: Karla Sofía Gascón odpowiedziała, choć nie na X a na Instagramie:Pełen wpis Gascón znajdziecie poniżej: