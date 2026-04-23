Gwiazda "Gorącej rywalizacji" w gorącym projekcie z Melissą McCarthy

Connor Storrie – gwiazda serialu "Gorąca rywalizacja" – zagra w kolejnej produkcji z potencjałem na stanie się hitem. Aktor jest o krok od dostania angażu w thrillerze "Turpentine" u boku Melissy McCarthy. Reżyseruje twórca serialu "Pingwin" – Craig Zobel.
Connor Storrie dostał szansę na zagranie w kolejnym hicie
O tym, że Storrie może zagra w "Turpentine", mówiło się już jakiś czas temu. Teraz zaawansowane rozmowy sugerują, że faktycznie dołączył do projektu. Jak dotąd nie wiadomo jednak, w kogo miałby się wcielić.
Connor Storrie w "Gorącej rywalizacji"
Fabuła "Turpentine" autorstwa Justina Varavy
, która trafiła na tak zwaną "Black List" 2024 – czyli najbardziej pożądanych scenariuszy roku – opowiada o wyrodnym synu, który wynajmuje znajomych, by obrabowali jego własnych rodziców. W ten sposób chce uzyskać pieniądze na spłatę zadłużenia u bukmachera. Skok kończy się jednak katastrofą.
Za produkcję odpowiadają m.in. Rian Johnson
i Ram Bergman
.
Po sukcesie "Gorącej rywalizacji
" – queerowego romansu hokejowego HBO Max – Storrie stał się jednym z najgorętszych nazwisk w branży.
Wcześniej pojawiał się m.in. w serialu "Małe wielkie historie
" oraz filmie "Joker: Folie à Deux
". Niedawno zadebiutował też jako prowadzący "Saturday Night Live".
