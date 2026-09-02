Gwiazda "Heartstoppera" w filmie o szokującej zbrodni. Zagra Preppy Killera

Kit Connor, który zasłynął jako Nick Nelson w serialu "Heartstopper", dostał kolejną dużą rolę. Aktor wystąpi w "PRƎPPY", filmie inspirowanym jedną z najbardziej szokujących zbrodni Nowego Jorku lat 80. U jego boku zobaczymy Dianę Silvers ("Booksmart"), a za kamerą stanie Janicza Bravo, nominowana do nagrody DGA (Amerykańskiej Gildii Reżyserów) za reżyserię odcinka "The Bear".
"PRƎPPY" – film o mordercy nazywanym Preppy Killer
Akcja filmu rozgrywać się będzie latem 1986 roku. To właśnie wtedy doszło do zabójstwa Jennifer Levin, świeżo upieczonej absolwentki szkoły średniej. Dziewczyna została zamordowana w Central Parku przez Roberta Chambersa, byłego ucznia prywatnej szkoły na Manhattanie. Mężczyzna szybko otrzymał od mediów przydomek Preppy Killer, a jego proces stał się jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych tamtej dekady. Historia wywołała przy okazji szerszą dyskusję o przywilejach, pieniądzach, różnicach klasowych i seksualności.
"PRƎPPY" powstaje na podstawie oryginalnego scenariusza Davida Levine'a
i Rose Lichter-Marck
. Wśród producentów filmu jest Jason Bateman
.
Kit Connor – aktorskie osiągnięcia
Connor należy obecnie do najbardziej obiecujących młodych brytyjskich aktorów. Rola w "Heartstopperze
" przyniosła mu Children’s & Family Emmy, a za występ w filmie A24 "Wojna
" został doceniony wraz z całą obsadą nagrodą British Independent Film Award. Aktor zdobył również rolę Cyclopsa
w nadchodzącym filmie Marvela
o X-Menach.