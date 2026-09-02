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Gwiazda "Heartstoppera" w filmie o szokującej zbrodni. Zagra Preppy Killera

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gwiazda+%22Heartstoppera%22+w+filmie+o+szokuj%C4%85cej+zbrodni.+Zagra+Preppy+Killera-168360
Gwiazda &quot;Heartstoppera&quot; w filmie o szokującej zbrodni. Zagra Preppy Killera
źródło: Getty Images
autor: Variety
Kit Connor, który zasłynął jako Nick Nelson w serialu "Heartstopper", dostał kolejną dużą rolę. Aktor wystąpi w "PRƎPPY", filmie inspirowanym jedną z najbardziej szokujących zbrodni Nowego Jorku lat 80. U jego boku zobaczymy Dianę Silvers ("Booksmart"), a za kamerą stanie Janicza Bravo, nominowana do nagrody DGA (Amerykańskiej Gildii Reżyserów) za reżyserię odcinka "The Bear".

"PRƎPPY" – film o mordercy nazywanym Preppy Killer



Akcja filmu rozgrywać się będzie latem 1986 roku. To właśnie wtedy doszło do zabójstwa Jennifer Levin, świeżo upieczonej absolwentki szkoły średniej. Dziewczyna została zamordowana w Central Parku przez Roberta Chambersa, byłego ucznia prywatnej szkoły na Manhattanie. Mężczyzna szybko otrzymał od mediów przydomek Preppy Killer, a jego proces stał się jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych tamtej dekady. Historia wywołała przy okazji szerszą dyskusję o przywilejach, pieniądzach, różnicach klasowych i seksualności.

"PRƎPPY" powstaje na podstawie oryginalnego scenariusza Davida Levine'a i Rose Lichter-Marck. Wśród producentów filmu jest Jason Bateman.

Kit Connor – aktorskie osiągnięcia



Connor należy obecnie do najbardziej obiecujących młodych brytyjskich aktorów. Rola w "Heartstopperze" przyniosła mu Children’s & Family Emmy, a za występ w filmie A24 "Wojna" został doceniony wraz z całą obsadą nagrodą British Independent Film Award. Aktor zdobył również rolę Cyclopsa w nadchodzącym filmie Marvela o X-Menach. 

Kit Connor w serialu "Heartstopper" – zobacz zwiastun 




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