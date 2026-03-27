Gwiazda "Hereditary" i Jim Gaffigan u twórcy "Linoleum"

Jim Gaffigan znów połączył siły z Colinem Westem, reżyserem "Linoleum". Zdjęcia do ich nowego filmu "Outside of Cleveland" właśnie dobiegły końca. W obsadzie znaleźli się Alex Wolff, Brooklynn Prince i Sarah Wayne Callies.
"Outside of Cleveland" – co wiemy o filmie?
"Outside of Cleveland" to fantastyczno-obyczajowy komediodramat o Maksie (Wolff
), nostalgicznym trzydziestolatku i autorze piosenek. Bohater wraca do Cleveland, by pomóc rodzicom (Gaffigan
i Callies
) wyprowadzić się z domu, w którym się wychowywał. Nagle zostaje jednak przeniesiony do swoich nastoletnich lat, gdzie ponownie spotyka sąsiadkę (Prince
), którą kiedyś ignorował.
Dosłownie żyjąc w przeszłości, Max zaczyna rozumieć, że dzieciństwo, które przez lata idealizował, wcale nie było tak perfekcyjne, jak sobie wmówił. Tymczasem w Chicago czeka na niego narzeczona (Olivia Jude
), a czas nieubłaganie ucieka. Bohater musi zdecydować, czy dalej chować się w przeszłości, czy wreszcie ruszyć naprzód.
W filmie pojawią się także Michael Ian Black
, Jay Walker
i Jay Westbrook
.
Zdjęcia powstały w Columbus w Ohio, rodzinnym mieście Westa. Sarah Wayne Callies
zdradziła w mediach społecznościowych, że granie ekranowego małżeństwa z Gaffiganem
było "dokładnie tak zabawne, jak można sobie wyobrazić", a sam film nazwała "czystą magią".
