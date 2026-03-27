Deadline
Gwiazda "Hereditary" i Jim Gaffigan u twórcy "Linoleum"
źródło: Getty Images
autor: Christopher Polk
Jim Gaffigan znów połączył siły z Colinem Westem, reżyserem "Linoleum". Zdjęcia do ich nowego filmu "Outside of Cleveland" właśnie dobiegły końca. W obsadzie znaleźli się Alex Wolff, Brooklynn Prince i Sarah Wayne Callies

"Outside of Cleveland" – co wiemy o filmie?



"Outside of Cleveland" to fantastyczno-obyczajowy komediodramat o Maksie (Wolff), nostalgicznym trzydziestolatku i autorze piosenek. Bohater wraca do Cleveland, by pomóc rodzicom (Gaffigan i Callies) wyprowadzić się z domu, w którym się wychowywał. Nagle zostaje jednak przeniesiony do swoich nastoletnich lat, gdzie ponownie spotyka sąsiadkę (Prince), którą kiedyś ignorował. 

Dosłownie żyjąc w przeszłości, Max zaczyna rozumieć, że dzieciństwo, które przez lata idealizował, wcale nie było tak perfekcyjne, jak sobie wmówił. Tymczasem w Chicago czeka na niego narzeczona (Olivia Jude), a czas nieubłaganie ucieka. Bohater musi zdecydować, czy dalej chować się w przeszłości, czy wreszcie ruszyć naprzód.

W filmie pojawią się także Michael Ian Black, Jay Walker i Jay Westbrook

Zdjęcia powstały w Columbus w Ohio, rodzinnym mieście Westa.
Sarah Wayne Callies zdradziła w mediach społecznościowych, że granie ekranowego małżeństwa z Gaffiganem było "dokładnie tak zabawne, jak można sobie wyobrazić", a sam film nazwała "czystą magią".

"Linoleum" – zobacz zwiastun



Kiedy z orbity spada satelita i rozbija się na przedmieściach, ojciec rodziny wykorzystuje okazję, by spełnić swoje marzenie o zostaniu astronautą.



Powiązane artykuły Sarah Wayne Callies

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Nie żyje Alexander Kluge. Niemiecki reżyser miał 94 lata

Filmy

Drama wokół "Dramy". Reżyser napisał esej o romansie z nastolatką

3 komentarze
Filmy

Bad Bunny zagra z Tomem Hanksem?

3 komentarze
Filmy

Z "Wichrowych wzgórz" do thrillera zemsty

Filmy

Vanessa Kirby gwiazdą nowego thrillera science fiction na podstawie komiksu

Filmy

Ten Avenger już potwierdził udział w "Avengers: Secret Wars"

12 komentarzy
Seriale

"Harry Potter": Rowling skomentowała pierwszy zwiastun serialu

23 komentarze