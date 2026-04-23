Gwiazda "Mission: Impossible" dołącza do obsady filmu "Mister"

Kolejne dodatki obsadowe filmu "Mister" – komediowego debiutu specjalisty od scen akcji, Wade’a Eastwooda. Jak donosi dziś portal Variety, cztery nowe nazwiska dołączą do produkcji, w której śmiech miesza się z ekscytującymi scenami akcji.
"Mister" – kto jeszcze w obsadzie?
Jeśli "Mister"
to pół-komedia, pół-kino akcji, twórcy projektu postanowili w swoich obsadowych wyborach sięgnąć po aktorów wyspecjalizowanych w jednej lub drugiej kinowej dziedzinie. Stąd pewnie wziął się angaż Pom Klementieff
, aktorki pamiętanej z serii "Mission: Impossible
" czy "Strażnicy Galaktyki
". Na planie asystować jej będą także znana z "The Pitt
" Katherine LaNasa
, występujący w "Armii złodziei
" Matthias Schweighöfer
oraz Micheál Richardson
– pamiętany z "Vox Lux
" syn Liama Neesona
.
Fabuła filmu "Mister"
zapowiada szaloną akcję. Bohater grany przez Waltona Gogginsa
budzi się w obcym domu, cały we krwi, i stopniowo odkrywa, kim naprawdę jest – a przy okazji musi odpierać ataki płatnych zabójców ze swojej przeszłości. Wśród nich znajdują się… jego eks, najlepsi znajomi i przyjaciele z dawnych lat. Aby wyjść z tej sytuacji żywy, łączy siły z dawno niewidzianą córką (Chloë Grace Moretz
) która również wplątała się w rodzinny biznes. Problem w tym, że jeśli chcą przetrwać, najpierw będą musieli naprawić swoją relację.
Film będzie reżyserskim debiutem Wade’a Eastwooda
– specjalisty od scen akcji, który pracował przy serii "Mission: Impossible
" i "Jumanji
". Początkowo w obsadzie miał pojawić się Josh Brolin
, ale aktor musiał wycofać się z projektu z powodu konfliktów w kalendarzu. Goggins
objął nad projektem także pieczę producencką. W ekipie znalazły się też mocne nazwiska: za zdjęcia odpowiada Henry Braham
("Superman
"), a scenografię przygotuje Nigel Phelps
("Thor: Miłość i grom
").
