Gwiazda "Mission: Impossible" dołącza do obsady filmu "Mister"

Variety / autor: /
Gwiazda &quot;Mission: Impossible&quot; dołącza do obsady filmu &quot;Mister&quot;
źródło: Getty Images
autor: River Callaway
Kolejne dodatki obsadowe filmu "Mister" – komediowego debiutu specjalisty od scen akcji, Wade’a Eastwooda. Jak donosi dziś portal Variety, cztery nowe nazwiska dołączą do produkcji, w której śmiech miesza się z ekscytującymi scenami akcji.

Jeśli "Mister" to pół-komedia, pół-kino akcji, twórcy projektu postanowili w swoich obsadowych wyborach sięgnąć po aktorów wyspecjalizowanych w jednej lub drugiej kinowej dziedzinie. Stąd pewnie wziął się angaż Pom Klementieff, aktorki pamiętanej z serii "Mission: Impossible" czy "Strażnicy Galaktyki". Na planie asystować jej będą także znana z "The Pitt" Katherine LaNasa, występujący w "Armii złodziei" Matthias Schweighöfer oraz Micheál Richardson – pamiętany z "Vox Lux" syn Liama Neesona.

Fabuła filmu "Mister" zapowiada szaloną akcję. Bohater grany przez Waltona Gogginsa budzi się w obcym domu, cały we krwi, i stopniowo odkrywa, kim naprawdę jest – a przy okazji musi odpierać ataki płatnych zabójców ze swojej przeszłości. Wśród nich znajdują się… jego eks, najlepsi znajomi i przyjaciele z dawnych lat. Aby wyjść z tej sytuacji żywy, łączy siły z dawno niewidzianą córką (Chloë Grace Moretz) która również wplątała się w rodzinny biznes. Problem w tym, że jeśli chcą przetrwać, najpierw będą musieli naprawić swoją relację.

Film będzie reżyserskim debiutem Wade’a Eastwooda – specjalisty od scen akcji, który pracował przy serii "Mission: Impossible" i "Jumanji". Początkowo w obsadzie miał pojawić się Josh Brolin, ale aktor musiał wycofać się z projektu z powodu konfliktów w kalendarzu.

Goggins objął nad projektem także pieczę producencką. W ekipie znalazły się też mocne nazwiska: za zdjęcia odpowiada Henry Braham ("Superman"), a scenografię przygotuje Nigel Phelps ("Thor: Miłość i grom").

2 komentarze